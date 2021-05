Huawei ha appena annunciato oggi l'ultimo update del software relativo ai Huawei Mobile Services (HMS) per diversi modelli di telefoni in Europa. Con il suddetto update verrà introdotta una maggiore fgestione della privacy, un look inedito legato a Huawei Assistant e all'app Petal Search, un restyling del browser proprietario dell'azienda e molto altro ancora.

Huawei Mobile Services: cosa cambia?

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha così dichiarato:

L'aggiornamento dei servizi è un modo semplice e importante per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti, dando loro accesso a servizi più aggiornati che rendono la loro esperienza sul telefono più fluida che mai. Grazie a tutte le novità introdotte, gli utenti avranno la possibilità di vivere lo smartphone in una maniera del tutto nuova e del tutto personalizzabile, per una vita digitale connessa nel modo migliore.

I principali aggiornamenti legati ai servizi Huawei sono i seguenti:

Huawei Assistant : adesso il software utilizza l'AI per dare indicazioni e informazioni in tempo reale ai suoi utenti; agenda, meteo, notizie sportive e non solo. Basterà uno swipe a destra della home page. Ad effettuare il lavoro di ricerca ci penserà AI Search.

: adesso il software utilizza l'AI per dare indicazioni e informazioni in tempo reale ai suoi utenti; agenda, meteo, notizie sportive e non solo. Basterà uno swipe a destra della home page. Ad effettuare il lavoro di ricerca ci penserà AI Search. Huawei Browser: ci sarà una nuova esperienza di navigazione, una migliorata Privacy Mode e il blocco dei pop-up. Il portale dell'azienda gestisce anche l’accesso alle ultime notizie provenienti dai media locali, regionali e internazionali in tempo reale sul Newsfeed. Non di meno, l'algoritmo impara le abitudini del cliente per fornire sempre le info più accurate.

ci sarà una nuova esperienza di navigazione, una migliorata Privacy Mode e il blocco dei pop-up. Il portale dell'azienda gestisce anche l’accesso alle ultime notizie provenienti dai media locali, regionali e internazionali in tempo reale sul Newsfeed. Non di meno, l'algoritmo impara le abitudini del cliente per fornire sempre le info più accurate. Game Center : gli amanti e appassioanti di gaming potranno facilmente trovare, giocare e condividere i loro titoli preferiti; non di meno, potranno effettuare screenshot e registrazioni dello schermo. È presente anche una modalità “non disturbare”, che riduce al minimo le notifiche e le chiamate in arrivo durante il gaming.

: gli amanti e appassioanti di gaming potranno facilmente trovare, giocare e condividere i loro titoli preferiti; non di meno, potranno effettuare screenshot e registrazioni dello schermo. È presente anche una modalità “non disturbare”, che riduce al minimo le notifiche e le chiamate in arrivo durante il gaming. Petal Search : il motore di ricerca Huawei è stato ottimizzato e ora offre una gamma completa di servizi in più di 20 settori differenti (news, app, viaggi, offerte, promozioni). Si possono ricercare anche interviste, video, podcast, articoli e immagini.

: il motore di ricerca Huawei è stato ottimizzato e ora offre una gamma completa di servizi in più di 20 settori differenti (news, app, viaggi, offerte, promozioni). Si possono ricercare anche interviste, video, podcast, articoli e immagini. Petal Maps: il software consente di avere aggiornamenti personalizzabili su traffico e trasporti, e ulteriori dettagli direttamente sulle mappe, come gli aggiornamenti sulla situazione Covid-19 in un determinato Paese. Presente anche la modalità di navigazione Head-Up Display (HUD), che proietta l'interfaccia di navigazione sul parabrezza dell'auto per un'esperienza di guida più sicura e senza distrazioni. Infine, troviamo ulteriori novità: il Member Center, Huawei Book, LinkNow.

Ricordiamo che a partire dal 26 maggio e fino al 15 agosto, l'azienda darà la possibilità di vincere numerosi premi semplicemente provando i suoi servizi proprietari, quali Browser, Huawei Assistant, AI Search, Petal Search.

