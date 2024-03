Huawei MatePad 11.5: in offerta a 249€ su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO (anche in 5 rate)

Acquistare un tablet economico ma con un’ottima scheda tecnica è, finalmente, possibile. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Huawei MatePad 11.5. Il tablet in questione è disponibile al prezzo scontato di 249 euro ed è venduto e spedito da Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet di casa Huawei che, a questo prezzo, è un modello di riferimento per il mercato. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Huawei MatePad 11.5: è il tablet da prendere a questo prezzo

Il Huawei MatePad 11.5 è un ottimo tablet con tutti gli elementi giusti per garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display da 11,5 pollici con risoluzione di 2240 x 1440 pixel e refresh rate di 120 Hz. Da notare che il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm e affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 7.700 mAh. Il sistema operativo è HarmonyOS 3.1.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Huawei MatePad 11.5 al prezzo scontato di 249 euro. Il tablet, venduto e spedito da Amazon, è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.