Huawei MateBook D15: il portatile definitivo a un SUPER prezzo su eBay

Vuoi davvero risparmiare sull’acquisto del tuo nuovo portatile che non ti abbandonerà più? Allora vai su eBay e metti nel carrello l’ottimo Huawei MateBook D15 a soli 458,91 euro, invece di 539,90 euro. Ma come fai ad attivare questo super sconto?

Il metodo è semplice e verificato. Non dovrai far altro che aggiungerlo al carrello e poi inserire il codice coupon speciale “SETT22“. Ricordati che questo sconto è valido per ordini da 15 euro e fino a un massimo di 100 euro di risparmio e potrai utilizzarlo su due ordini a piacere.

Inoltre, grazie a PayPal potrai anche decidere di pagare il tuo nuovo Huawei MateBook D15 in 3 comode rate. Questa funzionalità garantisce un finanziamento tasso zero e con immediata attivazione, senza controllo di solvibilità.

Huawei MateBook D15: notebook portentoso super scontato

Il fantastico Huawei MateBook D15 è un notebook di tutto rispetto. Le prestazioni che offre sono decisamente sopra la norma e garantiscono livelli di lavoro e svago molto elevati. Oggi è in offertissima su eBay. Non perdere tempo e mettilo subito nel carrello a soli 458,91 euro, invece di 539,90 euro.

Attiva lo sconto immediato del 15% inserendo il codice coupon “SETT22” direttamente al check out. Potrai sfruttarlo su massimo 2 ordini con importo minimo di 15 euro. In questo caso hai anche la spedizione gratuita e l’assicurazione cliente eBay.

La versione in offerta è quella con disco SSD 512GB e 8GB di RAM. Nel cuore pulsa il processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Quindi prestazioni e velocità saranno all’ordine del giorno. Insomma, non ti pentirai mai di questo acquisto.

Approfitta subito di questa occasione davvero matta. Sintonizzati su eBay e acquista il nuovo Huawei MateBook D15 a soli 458,91 euro, invece di 539,90 euro. Ricordati però di attivare questo prezzaccio inserendo il codice coupon “SETT22” prima di confermare l’ordine, al momento del check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.