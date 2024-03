Huawei Matebook D14 con i5 e 16 GB di RAM: è il laptop da prendere su Amazon

Il Huawei Matebook D14 è uno dei migliori notebook su cui puntare in questo momento. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il laptop di Huawei è ora acquistabile al prezzo scontato di 649 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è dotato di un display da 14 pollici a cui si affianca il processore Intel Core i5-1260P. Da notare anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Huawei Matebook D14 è il notebook da prendere su Amazon

Il Huawei Matebook D14 è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo:

un display da 14 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD un processore Intel Core i5-1260P dotato di 12 Core, con una frequenza massima di 4,7 GHz

dotato di 12 Core, con una frequenza massima di 4,7 GHz 16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

il sistema operativo Windows 11

Il notebook di Huawei garantisce, quindi, ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, proponendo anche una qualità costruttiva molto elevata, grazie a un corpo in metallo, e un peso leggero, pari ad appena 1,39 chilogrammi. Il modello ha tutte le carte giuste per essere considerando come la scelta giusta per chi cerca un notebook completo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Huawei Matebook D14 al prezzo scontato di 649 euro, nella versione descritta in precedenza. Il laptop in questione, venduto e spedito da Amazon, è acquistabile premendo sul box riportato qui di sotto.