Huawei Matebook D 16 2024: ultimi esemplari rimasti, sconto EXTRA

Huawei ha nuovamente fatto centro nel mondo laptop ed ora, con un’offerta che grida opportunità, il MateBook D 16 2024 rafforza la propria posizione al centro della scena: un dispositivo che combina potenza, stile e funzionalità per soddisfare le esigenze di chi cerca un notebook versatile e affidabile, ma tutto ciò ad un prezzo del tutto speciale ancora per pochi giorni.

Attenzione però ad un dettaglio: le unità disponibili sono in esaurimento, dopodiché l’offerta sarà perduta. Segui il link e approfittane prima che l’occasione sfumi.

Prestazioni, design, caratteristiche

Il cuore pulsante del MateBook D 16 (2024) è costituito dal processore Intel di 12ª generazione i7-13700H, abbinato alla grafica Intel UHD. Queste specifiche garantiscono prestazioni di livello per multitasking e software professionali, garantendo una quotidianità di studio o lavoro senza ostacoli.

Il display da 16 pollici Full HD+ (1920×1200) offre una qualità visiva eccellente grazie alla tecnologia IPS, che assicura colori vividi e angoli di visione ampi. Con una luminosità di 300 nits e una copertura al 100% dello spazio colore sRGB, questo schermo è perfetto per attività creative e garantisce un’esperienza di visione piacevole anche dopo prolungate sessioni davanti ai pixel accesi su fogli di calcolo, streaming o testi di lettura.

Il design elegante e sottile, con uno spessore di soli 17 mm e un peso di 1,72 kg, rende il MateBook D 16 facile da trasportare e ideale per chi è sempre in movimento. La costruzione in alluminio conferisce al dispositivo un aspetto premium e una robustezza notevole, sposando così al meglio le necessità legate alla resistenza e quelle correlate all’ergonomia ed all’utilizzo in mobilità.

La tastiera full-size retroilluminata, con tasti ben distanziati e un feedback tattile piacevole, rende la digitazione confortevole anche in ambienti poco illuminati. Il touchpad, decisamente ampio e preciso, aggiunge un ulteriore livello di comodità ed il suo baricentro risulta fuori dal tradizionale asse di simmetria poiché è pensato per accompagnare anzitutto la parte sinistra della tastiera (ipotizzando un uso minore del tastierino numerico a destra).

In termini di connettività, il MateBook D 16 è dotato di una gamma essenziale di porte: una USB-C 3.2 Gen 1, due USB-A (di cui una 2.0), una HDMI 1.4 e un jack audio da 3,5 mm. Questa dotazione, completa ed esaustiva, permette di collegare facilmente periferiche e dispositivi esterni.

La batteria da 70 Wh garantisce una buona autonomia, sufficiente per un’intera giornata di lavoro o studio senza dover ricorrere al caricatore. Il laptop viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, assicurando un’esperienza utente moderna e fluida.

Un altro punto di forza del MateBook D 16 è la presenza del lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, elemento tipico dei laptop Huawei utile ad offrire un accesso rapido e sicuro al sistema.

L’offerta

Il Huawei MateBook D 16 2024 si distingue come un laptop versatile e potente, ideale per professionisti, studenti e creativi. Con il suo mix di prestazioni elevate, design elegante e funzionalità pratiche, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un notebook affidabile e moderno – soprattutto a questi prezzi.

Il prezzo tradizionale, pari a 799,90 Euro, capitombola infatti in queste ore a soli 599 Euro. Ma non finisce qui: lo sconto può essere ulteriormente aumentato di 50€ se si utilizza il codice coupon AESTATE51, che spinge il prezzo a 549 Euro per uno sconto complessivo che è pari a ben 250 Euro.

L’occasione è del tutto evidente: un laptop di qualità ad un prezzo di gamma media grazie allo specialissimo incontro tra uno sconto ed un coupon. Bisogna però essere rapidi per un semplice motivo: le unità disponibili sono in esaurimento e, al momento in cui pubblichiamo, risultano disponibili soltanto 89 esemplari. Ultimo avviso, insomma: prendere o lasciare, approfittarne o abituarsi al rammarico di non aver colto al volo l’occasione.

In collaborazione con Huawei