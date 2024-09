Huawei si prepara a fare il botto con il suo smartphone trifold

Huawei ha annunciato un importante appuntamento fissato per il 10 settembre, durante il quale presenterà una serie di nuovissimi prodotti. Il poster principale mostra un dispositivo con due cerniere, suggerendo che per lo smartphone trifold dell’azienda cinese sia arrivata l’ora di uscire allo scoperto.

Smartphone trifold Huawei: cosa dobbiamo aspettarci

Un altro teaser ha suggerito l’arrivo di una nuova versione del veicolo elettrico Aito M9, questa volta configurato con cinque posti invece di sei. È anche probabile che vengano svelati il Watch GT 5 e il Watch D2, dotati della nuova tecnologia TruSense.

Ma tornando all’argomento cardine, Huawei ha mantenuto il massimo riserbo sul suo nuovo smartphone pieghevole e le informazioni a riguardo sono estremamente limitate, eccezion fatta per l’innovativa piega a Z.

Non sono state condivise altre anticipazioni o fughe di notizie, il che potrebbe sottolineare come Huawei abbia adottato misure rigorose per controllare le informazioni “in uscita” o, eventualmente, potrebbe essere indicativo del fatto che il telefono sia ancora in fase di sviluppo e che verrà mostrato solo un prototipo.

Per ottenere una risposta a questo e ad altri quesiti, resta solo da attendere il prossimo 10 settembre così da scoprire, nel corso di questo appuntamento, quali interessanti sorprese abbia in serbo per noi Huawei.