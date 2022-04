Huawei Mate XS2: ritorno alle origini, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo foldable di casa Huawei, il Mate XS 2, presenterà un’estetica pieghevole verso l’esterno. Ora però spuntano le prime immagini del dispositivo in tutto il suo splendore. Il debutto è fissato al 28 aprile, quindi restate connessi.

Facciamo ora un passo indietro: il colosso cinese è stato uno dei primi brand ad entrare nel mondo della telefonia mobile. Nel lontano 2019 ha svelato il Mate X, un prodotto che si piegava verso l’esterno ma che non è stato esente da critiche di vario tipo, anche se era un device rivoluzionario per i suoi tempi. Nel 2020 ha annunciato il Mate XS e solo nel 2021 invece, ha presentato il Mate X2 nel mercato cinese.

Oggi però i tempi sono maturi per un nuovo gadget di casa Huawei che, secondo i tipster della rete, dovrebbe presentare “un ritorno alle origini”. Mentre Mate X2 si piegava come un libro verso l’interno (simil Galaxy Z Fold, in pratica), questo flagship next-gen dovrebbe avere una piega verso l’esterno. Un insider tech ha anche mostrato quale sarà il design definitivo dello stesso.

Huawei Mate XS 2: cosa sappiamo?

È stata la compagnia stessa che ha confermato che svelerà a breve (il 28 aprile) il pieghevole per il 2022. Grazie ad un insider cinese poi, scopriamo quale sarà l’estetica definitiva e le sue specifiche tecniche.

Le fotografie allegate in questo articolo provengono dal tipster Geek_Cao e ci permettono di dare un’occhiata completa al telefono; sarà venduto in tre colori (bianco, nero e viola).

Il pannello del device avrà un foro per la selfiecam e si vocifera che disponga di un doppio strato di bufer per la protezione dalle cadute; sarà uno dei foldable più resistenti di sempre? Chi può dirlo al momento.

Sul fronte fotografico poi, citiamo la main camera da 50 Mpx coadiuvata da una ultra-wide da 13 Mega e da un tele da 8 Mpx. Non si sa quale sarà il SoC di bordo, ma sarà comunque una soluzione LTE. In Cina avrà HarmonyOS 2.0.1 e una batteria da 4500 mAh con fast charge da 66W.