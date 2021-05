Le prestazioni del test di durata del Mate X2 di Huawei sono super impressionanti per essere un telefono pieghevole; a ribadirlo è il noto youtuber Zack Nelson del canale JerryRigEverything.

Huawei Mate X2: un prodotto da record

Huawei potrebbe avere qualche difficoltà nel suo braccio smartphone, ma a quanto pare, la società non ha perso il suo tocco premium. Il gigante tecnologico cinese ha recentemente rilasciato lo smartphone pieghevole Mate X2, un successore del pieghevole Mate X di prima generazione che è stato rilasciato nel 2019. Il Mate X2 è stato ora sottoposto al test di durata di JerryRigEverything.

Il test mostra che il terminale è stato sottoposto ai test di graffio, bruciatura e piegatura e poiché i telefoni pieghevoli sono noti per la loro fragilità, vi interesserebbe sapere che il Mate X2 è stato in grado di resistere ad alcuni processi tortuosi.

Durante lo scratch test, si conferma che il display esterno ha una copertura in vetro temperato poiché si rovina solo al livello 6 con scanalature più profonde al livello 7 sulla scala di durezza Mohs. Il display interno, che è il pannello flessibile, non è così fortunato. Si graffia al livello 2, mentre al livello 3 iniziano ad apparire solchi più profondi. Le unghie possono persino creare solchi profondi sul fragile pannello del display.

Di solito è raro trovare un dispositivo in cui il pannello del display sopravvive al test di bruciatura di JerryRigEverything. Il pieghevole di Huawei non è diverso, ma il display esterno funziona molto meglio del pannello interno.

Il test di piegatura è ciò che dovrebbe interessarvi di più, in quanto mostra che Huawei ha finalmente ottenuto la giusta qualità di costruzione. Lo YouTuber ha applicato una pressione estrema nel piegare il dispositivo all’indietro e questo non si è spezzato. È sorprendente che il Mate X2 abbia una prospettiva di durata migliore rispetto ad alcuni telefoni da gioco di punta come il telefono da gioco Lenovo Legion 2 che si è spezzato in due sotto una leggera pressione. Ha persino applicato la sabbia sulla piega dello schermo, ma si è scoperto che il telefono è resistente alla polvere.

Ad ogni modo, potete guardare il video di YouTube per farvi un’idea voi stessi.

