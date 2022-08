Huawei Mate 50: ecco quale sarà la sua fotocamera principale

Secondo quanto si apprende, il nuovo flagship della serie Mate 50 di Huawei disporrà di un sensore fotografico principale da ben 50 Megapixel sul posteriore. A dirlo è un noto tipster del web che ha svelato interessanti dettagli riguardanti il sistema di camere della line-up in questione.

Da un nuovo leak appena trapelato sul web scopriamo che Huawei Mate 50 disporrà di un modulo fotografico molto interessante. Verosimilmente, l’ottica principale dovrebbe avere una risoluzione di 50 Megapixel.

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato l’insider Digital Chat Station che ha condiviso il tutto sul proprio account di Weibo, noto social di microblogging cinese.

Huawei Mate 50: facciamo il punto

Giusto per chi non ne fosse a conoscenza, sappiamo che Huawei presenterà la nuova serie di smartphone premium durante un evento speciale previsto per il 6 settembre in Cina. Ci aspettiamo anche altri prodotti all’orizzonte, ma quello che catturerà maggiormente l’attenzione dei media sarà sicuramente il Mate 50.

Veniamo al punto; il tipster DGS ha appena riferito che la serie di top di gamma di Huawei disporrà di un sensore fotografico principale da 50 Mpx realizzato da Sony. Potrebbe essere l’IMX766 con dimensione di 1/1,5 pollici. Inoltre, il modello Pro della gamma potrebbe godere delle lenti aventi tecnologia ad apertura variabile.

Ci sarà anche un teleobiettivo con zoom 3X, 3,5X e 5X. Non mancheranno sensori come l’IMX688, l’OV64B unitamente al Sony descritto prima. Vi invitiamo a restare connessi con noi per i futuri aggiornamenti in merito.

Cosa vi consigliamo noi?

