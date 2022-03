Huawei Mate X3: tutto quello che sappiamo sul nuovo foldable

Secondo quanto si apprende, sembra che Huawei lancerà presto il suo nuovo flagship pieghevole chiamato Mate X3. A ribadire questa indiscrezione ci pensa il tipster Digital Chat Station che ha comunicato il tutto su Weibo, rivelando i dettagli di questo prodotto futuro prossimo al lancio.

Il leakster ha confermato alcune delle specifiche chiave del dispositivo; inoltre, secondo quanto si scopre, sembra che la data di debutto non sia poi così lontana. Il foldable è appena stato approvato dall'ente cinese TENAA.

Huawei Mate X3: specifiche tecniche (RUMOR)

Digital Chat Station afferma che Huawei Mate X3 avrà un design pieghevole verso l'interno (come il predecessore e come gli altri competitor visti in commercio) e presenterà un pannello con refresh rate elevatissimo. Ci sarò un SoC Kirin 900 4G sotto la scocca, una batteria da 4500 mAh e software HongMengOS, ovvero HarmonyOS in versione 2.0.1.

Purtroppo, sulla data di lancio esatta, non abbiamo dettagli. Sappiamo che, essendo stato individuato con il numero di modello PAL-AL00 presso il CMIIT e presso il TENAA, non sia così lontano, ma al momento sono solo ipotesi.

Non di meno, si legge che sarà un telefono compatibile solo con le reti 4G LTE, come sempre, visti i recenti ban statunitensi che hanno colpito la società.

I due portali non rivelano ulteriori informazioni in merito. L'apparizione presso il TENAA però, è un buon indizio: questo ci fa pensare che il lancio non sarà poi così lontano.

Facciamo il punto sul vecchio modello: il Mate X2 è stato lanciato a giugno e commercializzato a luglio. Lecito ipotizzare una roadmap commerciale simile. Questo terminale è dotato di uno schermo esterno da 6,5 pollici OLED a 90 Hz, di un display OLED da 8 pollici a 90 Hz, SoC Kirin 9000 LTE e quattro camere con sensore principale da 50 Mpx. Ha la batteria da 4500 mAh con fast charge cablata da 55W.