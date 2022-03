Huawei: ecco la cover con modem 5G integrato

Huawei è l'azienda leader nel settore del 5G, ma non pul produrre telefoni dotati di questa funzionalità a causa dei ban statunitensi. Per esempio, la sua line-up di punta P50 (standard, Pro e Pocket) non gode del supporto alle reti di ultima generazione.

Adesso si scopre che ha scovato un modo per aggirare tale imposizione; di fatto, ha studiato una cover che si applica alla back cover del telefono e che è in grado di fornire al dispositivo il supporto per il 5G. Oggi è emersa una prima immagine della stessa.

Huawei: come funziona la cover 5G?

Grazie ad una speciale custodia, l'azienda riuscirà a consentire ai suoi utenti possessori di device Huawei 4G, di usare le reti 5G. Possiamo vedere una prima immagine (poco chiara, tuttavia) della custodia emersa sul portale di Weibo, grazie alle informazioni del tipster Changan.

Il case ha uno slot per la SIM all'interno e si notano anche altri componenti (probabilmente contestuali al modulo per le reti next-gen). Parlando del versante estetico invece, notiamo una classica cover in silicone in colorazione arancione. La foto è un po' stretchata, ma si nota che sarà una normalissima custodia con finiture mordbide al tatto. Curiosamente, i moduli non dovrebbero aumentare lo spessore dei telefoni, quindi il tutto apparirà “normale”. In più, ad oggi non è possibile sapere se tale accessorio sarà contestuale agli ultimi flagship o ad altri device.

Certo, questo sembra essere un gadget molto innovativo, ma non è la prima volta che una compagnia adotta soluzioni simili per portare il 5G sui propri smartphone. Ricordiamo Motorola con le sue Moto Mods per lo Z4 di qualche anno fa. Certo, quella soluzione era pesante e antiestetica, mentre questa dovrebbe essere molto discreta.

Staremo a vedere, restate connessi con noi. Vi terremo aggiornati sugli ultimi sviluppi di Huawei in merito.