Huawei Mate 20 X 5G è pronto a sbarcare in Italia: con il suo modem Balong 5000, è il primo device del colosso cinese a essere dotato del nuovo protocollo di comunicazione. Lo smartphone è acquistabile in prevendita da stasera – 09 luglio 2019 – ma le prime consegne saranno effettuate dalla fine del mese. Il prezzo di vendita è di EUR 1.100,90.

Mate 20 X 5G: sostanza e prestazioni

Il device è stato annunciato insieme a Mate 20 e Mate 20 Pro alla fine del 2018, ma non in edizione 5G. Si trattava essenzialmente di un device principalmente pensato per il gaming, dato il display di dimensioni decisamente importanti (7,2″) e l’imponente scheda tecnica.

Adesso Huawei è pronta a condividere il suo ultimo gioiello tecnologico con il pubblico. Fra le specifiche chiave del device, come anticipato, c’è uno schermo OLED da ben 7,2″ con risoluzione Full HD+: è un bene che la risoluzione non sia più elevata, considerando che a sostenerlo sarà una batteria da 4200 mAh, che comunque gode di sistema di ricarica a cavo ultra rapida da 40W.

Sotto la scocca c’è il processore Kirin 980 supportato da 8GB di memoria RAM e 256GB di storage interno espandibili tramite nanoSD di ulteriori 256GB.

A riguardo del comparto fotografico, sul posteriore c’è un triplo sensore posizionato in un isolotto squadrato, esattamente come su Mate 20 e 20 Pro. Ci sono tre sensori fotografici: il principale è da 40MP e gode di apertura focale f/1.8 ed è affiancato da un secondario da 20MP che offre scatti grandangolari e un terzo da 8MP che invece è responsabile dello zoom ottico.

Come anticipato, la connettività 5G è garantita dal modem Balong 5000, costruito in modo da essere compatibile con reti stand alone e non stand alone: in questo modo può funzionare praticamente con qualsiasi tipologia di rete 5G.

Infine, il device sfida direttamente l’imminente Samsung Galaxy Note 10, supportando la HUAWEI M-Pen. Si tratta di un pennino smart, che riconosce 4096 livelli di pressione o modula quello che viene scritto sullo schermo di Huawei Mate 20 X 5G. Purtroppo però, la penna dovrà essere acquistata a parte a un prezzo di EUR 30,15.

Prezzo e disponibilità in Italia

Come anticipato, il device è disponibile in preordine da stasera su Amazon, MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store. Il prezzo è di EUR 1.100,90 e l’unica colorazione di vendita disponibile è l’Emerald Green. Chi lo acquisterà avrà in omaggio un paio di auricolari Huawei Freelace.

La disponibilità del prodotto prevista nelle prossime settimane, le prime spedizioni dovrebbero partire il 22 luglio. Non possiamo darvi conferme ufficiali di alcun genere, ma secondo noi, più avanti sarà possibile trovarlo anche presso i principali operatori di telefonia mobile italiana: se così fosse, volendo si potrebbe dunque acquistare in abbonamento.

