Huawei: la produzione di telefoni lavora di nuovo a pieno regime

Sappiamo tutti che il mercato della telefonia di Huawei ha subito un duro colpo negli ultimi anni a causa dei ban statunitensi; l’offerta purtroppo è stata notevolmente colpita e non è riuscita a tenere il passo con la domanda che, tuttavia, anch’essa ha subito un contraccolpo.

Adesso scopriamo che la situazione dell’azienda è cambiata di nuovo. In precedenza, Yu Chengdong aveva detto che la capacità produttiva del marchio era tornata a pieno regime e adesso anche i fornitori hanno confermato il tutto.

Huawei si sta riprendendo e scommette sul futuro

Secondo quanto si evince dai rapporti, il partner commerciale del marchio, Guanghong Technology, ha affermato che l’intera filiera produttiva e la piattaforma per gli investitori è tornata allo status originario.

Questa realtà cinese ha sempre collaborato con Huawei su vari punti e su diversi versanti; per esempio, ha fornito all’OEM tecnologico dei prodotti multidimensionali come telefoni, tablet, wearable e via dicendo.

Riportiamo ora di seguito le parole del CEO della società, affermate in fase di presentazione del Mate XS2:

L’offerta di telefoni cellulari di Huawei è stata notevolmente migliorata. L’anno scorso, la nostra fornitura di telefoni cellulari è stata molto difficile. Quest’anno, i nostri telefoni cellulari hanno iniziato a tornare, quindi tutti coloro che desiderano acquistare prodotti Huawei possono acquistare telefoni cellulari Huawei. Questa è la più grande buona notizia”.

Non di meno, si apprende che la compagnia è riuscita a suoperare le sanzioni americane grazie alle sue entrate top avute per anni; pensiamo che, proprio nell’ultimo periodo, Huawei ha investrito 22,1 miliardi in ricerca e sviluppo. È una cifra spaventosa che solo poche altre aziende al mondo possono permettersi di spendere.

