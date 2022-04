Huawei presenta il Mate XS 2 con SoC Snapdragon 888 LTE

Dopo settimane di indiscrezioni, Huawei ha svelato il nuovo foldable per il 2022: si chiama Mate XS 2 e presenta un processore Qualcomm Snapdragon 888 con modem LTE, uno schermo OLED che si piega verso l’esterno e molto altro ancora. Al momento è stato presentato solo in Cina.

Sono passati due anni dal debutto del primo Mate XS e adesso la compagnia cinese ha mostrato il modello erede. Questo è un telefono foldable completamente diverso dai competitor, infatti ha una piega verso l’esterno e non verso l’interno. Diamo ora un’occhiata a tutto ciò che ci aspettiamo da questo prodotto.

Huawei Mate XS 2: le caratteristiche

Esteticamente, il terminale si presenta molto simile al modello di due anni fa. Il design ricorda molto il pieghevole di vecchia generazione e ha una cerniera a molla mai vista sui prodotti competitor.

Il telaio del Mate XS 2 è fatto con materiali di punta: lega di titanio aeronautico, fibra di vetro super leggera e acciaio. Il peso di questo device è di soli 255 grammi. Non a caso, è il foldable più leggero di sempre, con back cover in microfibra.

Quanto misura? Da piegato ha uno schermo da 6,5 pollici che, aperto, misura 7,8″. Parliamo di unità OLED con risoluzione 2480 x 1176 pixel. Refresh rate da 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco pari a 240 Hz, densità di 424 PPI e supporto alla gamma colori P3.

Andiamo ora alle specifiche tecniche: c’è un processore Qualcomm Snapdragon 888 con modem 4G e GPU Adreno 660. Non manca la RAM da 8 GB e la memoria rapida da 256 o 512 GB. C’è anche l’iterazione da 512 GB. Si può espandere la memoria con le Nano Memory Card di Huawei.

C’è Harmony OS 2.0 pronto all’uso con AppGallery e mondo Petal. La batteria è da 4600 mAh e fast charge da 66W. Sul fronte fotografico tre sensori con lente principale da 50 Mpx e apertura f/1.8. Può scattare immagini con risoluzione di 8192 x 6144 pixel. Anteriormente poi, ultrawide selfie da 10,7 Mpx con apertura f/2.2.

Connettività completa: NFC, GPS, GLONASS; USB Type C ma non c’è il 5G, ovviamente. Huawei Mate XS 2 è disponibile in nero, bianco e viola. Molto carina la cover in pelle abbinata e la staffa. I prezzi partono da 1512 dollari (9999 yuan) e il foldable gode del supporto per la M-Pen.