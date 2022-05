Huawei: stanno arrivando i nuovi smartphone Nova 10

I nuovi smartphone di casa Huawei sono alle porte. Oltre al Mate 50 di cui si parla da tempo, a breve approderanno sul mercato anche i mediogamma della line-up Nova 10. Parliamo di device che usano gli stessi processori dei Nova 9 ma che vantano specifiche leggermente differenti. Addirittura, si scopre che uno dei nuovi arrivi disporrà dell’inedito Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm ancora da svelare. Si dice che questo telefono arriverà sul mercato entro la fine di giugno.

Ad oggi purtroppo, la compagnia non può usare i chip di MediaTek perché questi hanno solo modem 5G al suo interno (ci riferiamo ai modelli della gamma Dimensity). Inoltre si dice che la messa a punto del software sarà notevolmente migliorata.

Huawei alla riscossa: nuovi device per tutte le tasche sono in arrivo

Giusto per completezza, la linea Nova 9 è stata rilasciata lo scorso anno. Il Nova 9 Pro, ad esempio, adotta lo Snapdragon 778G con modulo LTE al suo interno, ha la fast charge rapida da 100W su una batteria da 4000 mAh che consente alla stessa di caricarsi completamente da 0 a 100 in soli 20 minuti. Sul fronte della connettività, il device supporta il multi-rete, la doppia rete, il multi-device e la tecnologia AI. Arriva con uno schermo da 120 Hz e 1 miliardo di colori. A tal proposito, Nova 9 SE si trova oggi su Amazon a 349,00€ con 6 mesi di estensione della garanzia e cuffiette Freebuds 4i incluse nel prezzo.

Sulla serie Mate 50 invece, ci sono state moltissime segnalazioni ufficiali. La gamma arriverà con HarmonyOS 3.0 e non ci sarà, come sempre, il 5G. Piuttosto, vedremo una cover speciale che supporta tale tecnologia.

Si dice che questi device disporranno nuovamente del notch (come il Mate 30 del 2019) e avranno uno schermo LTPO come quello di iPhone 13 Pro. Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con modem 4G. Il chipset in questione è costruito secondo un processo architettonico a 4 nanometri da Samsung ed è compsoto da un grande core Cortex X2, tre Cortex A78 e quattro Cortex A55.