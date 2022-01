Huawei: in vetta nella Top 10 dei marchi più "importanti" del 2022

Secondo quanto si apprende, sembra che Huawei sia entrata nella Top 10 dei marchi più preziosi del 2022, insieme ad altri 500 altri marchi internazionali. Scopriamo tutte le novità in merito.

Come ha fatto Huawei a salire al quinto posto della classifica?

All'inizio di questa settimana, Counterpoint Research aveva rivelato che Huawei aveva abbandonato la quota di mercato dei primi 5 marchi di smartphone in Cina a partire dal quarto trimestre del 2021. Rispetto alla sua quota di mercato del 23% nel quarto trimestre del 2020, l'azienda ora detiene solo il 7% del mercato degli smartphone in Cina, un numero tre volte inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Nonostante ciò, il valore della società come azienda nel suo insieme non è diminuito. Invece, è ora cresciuto fino a diventare i primi 10 marchi di punta del 2022.

Su Twitter, il colosso cinese ha recentemente ritwittato un rapporto di Brand Finance, una delle principali società di consulenza per la valutazione del marchio con sede a Londra. Nel post di Twitter, la società affermava che, nonostante le molte sfide impreviste affrontate dall'azienda, questa è riuscita a migliorare la sua posizione in classifica nel 2022.

Giusto per essere precisi, la compagnia si è stata classificata come il 15° marchio più prezioso del 2021, tuttavia nel 2022 , l'azienda è riuscita a salire di 6 posizioni ed è diventata il nono marchio più prezioso del 2022 tra 500 altri marchi internazionali.

Per quanto riguarda il rapporto di Brand Finance, è possibile accedervi tramite brandirectory.com. Dal rapporto si è concluso che Apple è il marchio più prezioso del 2022, con una valutazione stimata di 355,1 miliardi di dollari. Al secondo posto ci sono gli altri 3 giganti della tecnologia statunitense, ovvero Amazon con un valore di 350,3 miliardi di dollari, Google con 263,4 miliardi di dollari e Microsoft con 111,9 miliardi di dollari.

Come per altre società tecnologiche, Samsung è classificata al 6° posto con un valore di 107,3 ​​miliardi di dollari, Facebook è al 7° posto con un valore di 101,2 miliardi di dollari e Verizon è stato classificato come il 10° marchio più prezioso del 2022 con un valore di 69,6 miliardi di dollari.

Quindi, la domanda sorge spontanea: come è riuscita Huawei ad aumentare il valore del suo marchio nonostante abbia dovuto affrontare problemi di fornitura a causa delle sanzioni statunitensi?

Ebbene, sebbene la quota di mercato degli smartphone sia diminuita drasticamente, le altre attività stanno affrontando una crescita esponenziale. Da quando il colosso è stata limitato dalle sanzioni statunitensi, l'azienda si è buttata a capofitto in altre attività, come Smart TV, Smartwatch e Smart Electric Cars.