Sta arrivando un nuovo misterioso smartphone di Huawei

Un nuovo telefono Huawei con numero di modello MGA-AL00 è stato certificato nella certificazione 3C in Cina. Secondo il portale, il nuovo device ha un supporto per la ricarica rapida da 22,5 W e viene fornito con l'accesso alla sola rete 4G.

Huawei: cosa sappiamo del device misterioso?

A parte le informazioni attuali, non ci sono abbastanza informazioni disponibili sulle specifiche tecniche del telefono in questione. Tuttavia, non è l'unico telefono a ricevere questa certificazione, poiché il dispositivo ABR-AL60 4G è stato anche elencato su 3C con a bordo la SuperCharge da 66 W, che è apparentemente correlata a Huawei P50.

Questo suggerisce che il nuovo prodotto potrebbe essere una nuova versione del Huawei Enjoy 20e lanciato di recente, ma non ci sono informazioni chiare su questo argomento. Tuttavia, vi terremo aggiornati su questo argomento. Non sappiamo se arriverà da noi.

Giusto come “remind me”, lo smartphone Enjoy 20e è dotato di 6,53 pollici con risoluzione HD, alimentato dal processore Kirin 710A con 4 x Cortex-A73 2,0 GHz + 4 x Cortex-A53 1,7 GHz. Questo smartphone viene fornito con il sistema operativo HarmonyOS 2 preinstallato.

Il telefono è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non di meno, dispone di una batteria da 5000 mAh. Sul lato posteriore, Enjoy 20e ha un sistema a doppia fotocamera AI da 13 MP per una migliore qualità dell'immagine.

Il lato anteriore ha una snapper frontale da 8 MP con un software per la realizzazione dei “selfie perfetti”. Questo telefono ha anche un sistema audio capace di supportare fino a 86 dB di volume. La qualità del suono è chiara e delicata e la catena ritmica è forte.

Include poi, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth v5.00, USB OTG, Micro-USB, 3G e 4G. I sensori aggiuntivi sono: quello di luce ambientale, bussola/ magnetometro, giroscopio, di prossimità e di impronte digitali. Inoltre, lo smartphone supporta lo sblocco facciale.