Huawei: in arrivo una CASCATA di nuovi dispositivi top di gamma

Huawei ha annunciato in Cina una serie di nuovi prodotti di fascia alta, che verranno presentati ufficialmente il 9 maggio a Monaco, in Germania.

L’azienda continua ad investire nell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti, ponendo sempre al centro il consumatore ed ampliando il proprio ecosistema di prodotti nei settori smartphone, laptop e wearable.

Le novità di Huawei per il mercato europeo

Nello specifico, Huawei lancerà due smartphone di ultima generazione: Huawei P60 Pro, dotato di un comparto fotografico all’avanguardia per catturare dettagli da diverse distanze, angolature ed in ogni condizione di luce; Huawei Mate X3, il nuovo smartphone pieghevole che unisce numerose innovazioni in un corpo sottile, ultraleggero e super resistente. In ambito PC, la società ha puntato i riflettori su Huawei MateBook X Pro, un laptop leggero ed sottile che combina design ed innovazione in un corpo funzionale.

Spazio anche altri due dispositivi, decisamente interessanti: lo smartwatch Huawei Watch Ultimate e gli auricolari Huawei FreeBuds 5. L’orologio promette un nuovo standard a livello di prestazioni rispetto ai modelli attualmente rintracciabili sul mercato, grazie alle sue funzionalità ed ai materiali premium che sono stati utilizzati per la sua realizzazione. I FreeBuds 5 si distinguono invece per la loro estetica elegante e la qualità del suono, che li rendono un’ottima scelta per coloro che cercano auricolari di alta qualità. Per finire, entro l’anno il produttore introdurrà un nuovo smartwatch abilitato per l’utilizzo delle eSIM.

A partire dal 3 aprile, Watch Ultimate sarà il primo device ad essere messo in vendita in Italia, seguito dai FreeBuds 5 a partire dal 17 aprile. La disponibilità dei nuovi smartphone P60 Pro e Mate X3, insieme al laptop MateBook X Pro, verrà confermata durante l’evento di lancio previsto per il 9 maggio. Tutte le ultime novità saranno ovviamente accessibili sullo store ufficiale di Huawei, con la possibilità di usufruire di vantaggi speciali per l’acquisto in pre-ordine.