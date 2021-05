Il router WiFi H6 di Huawei è appena stato lanciato con HarmonyOS; il dispositivo vanta una copertura record di ben 200 metri.

Huawei router H6: come funziona?

All'inizio di oggi (19 maggio 2021), il colosso tecnologico cinese ha tenuto una nuova conferenza in cui ha annunciato una serie di nuovi prodotti. Fra questi troviamo anche il nuovo router WiFi dotato del sistema operativo proprietario sviluppato dalla compagnia.

Il gigante tecnologico cinese ha appena lanciato il router WiFi Huawei H6 che funziona su HarmonyOS e offre un'ampia copertura di 200 metri quadrati. Questo prodotto è dotato di un design di sub routing e funziona con il software proprietario dela società.

In particolare, il nuovo router è progettato per case di grandi dimensioni. Questo può connettersi con un massimo di 6 sub router e può offrire velocità di rete fino a 3000 Mbps con una portata massima di circa 200 metri quadrati.

Inoltre, l'azienda includerà anche una varietà di giochi per smartphone, corsi online e altre applicazioni per la sua “corsia di sorpasso”. Il dispositivo utilizza algoritmi intelligenti per identificare in modo intelligente più di 140 videogiochi online e oltre 40 applicazioni relative ai corsi online per ridurre automaticamente latenza del 20 percento; questo consentirà agli utenti un'esperienza di gioco e apprendimento online più coerente e senza lag alcuno.

Il router WiFi H6 supporta anche gli ultimi standard Wi-Fi 6 Plus per velocità di rete elevate e ha un prezzo di 499 Yuan (circa 78 dollari USA) in Cina. Si può acquistare il router H6 da solo o anche l'intero set di sub-router per un prezzo totale di 1999 Yuan (circa 310 dollari USA). Un singolo sub-router da solo costa 399 Yuan (circa 62 dollari USA).

Non sappiamo – al momento – se l'OEM cinese abbia intenzione di commercializzare il suddetto gadget anche nel mercato internazionale e, in particolare, quello europeo. Restate connessi per saperne di più nei giorni a venire.

