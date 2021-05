Huawei ha annunciato il notebook MateBook 16 in Cina. L'ultrabook con CPU AMD Ryzen 5000H sfoggia un design elegante che presenta un display con proporzioni 3: 2 e una batteria di grandi dimensioni. Ecco tutte le informazioni sulle specifiche e le caratteristiche del nuovo PC premium del colosso della tecnologia cinese.

Huawei MateBook 16: specifiche e caratteristiche

Il portatile misura 351 x 254,9 x 17,8 mm e pesa 1,99 kg. Ha un pannello IPS da 16 pollici con cornici super sottili attorno ad esso che gli consentono di offrire un rapporto schermo-corpo di 90%. Il MateBook 16 supporta una risoluzione di 1680 x 2520 pixel, una densità di pixel di 189ppi, un rapporto di aspetto 3: 2, 1,07 miliardi di colori, un rapporto di contrasto di 1500: 1, una luminosità di 300 nit, una gamma di colori RGB di 100 precedenti e un angolo di visione di 178 gradi.

Il MateBook 16 è disponibile in due versioni: una con CPU AMD Ryzen 5 5800H e una con Ryzen 5 5600H. Entrambi offrono grafica AMD Radeon, 16 GB di DDR4 e 512 GB di storage SSD PCIe NVMe. Funziona su sistema operativo Windows 10 e supporta la collaborazione multi-windows per il collegamento di telefoni Huawei con il portatile.

È supportato da una batteria ai polimeri di litio da 84 Wh che può durare fino a 3,5 ore una volta completamente carica. Il notebook viene fornito con un caricabatterie rapido da 135 W. La webcam HD è nascosta in uno dei tasti funzione disponibili sulla tastiera.

Il MateBook 16 ha una tastiera di dimensioni standard e dispone di uno scanner di impronte digitali e di un touchpad di grandi dimensioni. Le sue altre caratteristiche includono speaker stereo, un paio di microfoni, due porte USB-C, due porte USB 3.2 Gen1, una porta HDMI, una per le cuffie e una per il microfono da 3,5 mm. Non manca il Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Prezzi e disponibilità di Huawei MateBook 16

Le due varianti del MateBook 16 hanno un prezzo rispettivamente di 6.299 Yuan (~ $ 978) e 6.799 Yuan (~ $ 1.055). È disponibile nei colori Haoyue Silver e Deep Space Grey. Non è chiaro quando il brand rilascerà il MateBook 16 nei mercati internazionali.

Huawei

Elettronica