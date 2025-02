Huawei ha finalmente comunicato la data per il lancio globale del Mate XT

Huawei, dopo le indiscrezioni di queste ultime settimane, ha ufficialmente comunicato la data di lancio globale del Mate XT, il suo rivoluzionario smartphone con display che si piega in tre.

Dopo il debutto limitato al mercato cinese dello scorso anno, Huawei Mate XT sarà presentato a livello internazionale il prossimo 18 febbraio a Kuala Lumpur, in Malaysia. L’evento inizierà alle 14:30 (ora locale). Al momento, non sono stati rivelati i dettagli su prezzo ed effettiva disponibilità.

Huawei Mate XT in arrivo il 18 febbraio

L’innovativo Huawei Mate XT rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo dei dispositivi pieghevoli, grazie al suo design all’avanguardia che permette di trasformare lo smartphone in un tablet compatto. Quando è chiuso, il dispositivo offre uno schermo da 6,4 pollici, che si espande a 7,9 pollici con una prima apertura e raggiunge i 10,2 pollici quando completamente dispiegato. Questa flessibilità lo rende ideale per chi cerca un’esperienza multitasking avanzata ma senza rinunciare alla portabilità.

Sul fronte fotografico, Huawei Mate XT Uè equipaggiato con il sistema XMAGE, che include un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 5,5x. La batteria da 5.600 mAh, con supporto per il sistema di ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 W, assicura un’autonomia di tutto rispetto.

Il recente avvistamento di Huawei Mate XT nella certificazione TDRA degli Emirati Arabi Uniti ha alimentato le speculazioni sull’imminente lancio di questa versione. Con questo acclamato smartphone trifold, Huawei conferma il suo impegno nel portare innovazione e design ad un livello superiore nel mercato degli smartphone, non solo in Cina ma in tutto il mondo.