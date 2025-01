Huawei è al lavoro su uno smartwatch con sensore di impronte digitali

Huawei sta esplorando una nuova frontiera tecnologica che promette di rivoluzionare l’interazione con i suoi smartwatch.

Il recente brevetto trapelato online svela un innovativo sensore di impronte digitali 3D, capace di riconoscere non solo le impronte ma anche le gesture. Questo nuovo sistema è concepito per rendere l’utilizzo dei dispositivi indossabili di Huawei non solo più sicuro ma anche estremamente versatile.

Come funzionerà il fingerprint sugli smartwatch Huawei

Il progetto di Huawei prevede un display di maggiori dimensioni che possa funzionare anche come lettore per l’impronta digitale, offrendo una scansione a 360 gradi. Grazie a questa tecnologia, ogni dito della mano potrebbe essere associato a funzioni specifiche. Ad esempio, il pollice potrebbe attivare la funzione “indietro”, mentre l’indice verrebbe eventualmente “programmato” per avviare la composizione di una chiamata. Inoltre, il sensore potrebbe riconoscere gesti particolari, permettendo regolazioni immediate della luminosità o del volume dello schermo.

L’illustrazione nel brevetto di Huawei suggerisce che gli utenti dovrebbero essere in grado di ruotare il dito attorno al sensore per modificare questi parametri, introducendo una modalità di controllo più intuitiva e fluida. La prospettiva di utilizzare le gesture per eseguire varie operazioni quotidiane renderebbe l’esperienza d’uso ancora più user-friendly.

Tuttavia, è importante sottolineare che al momento non è chiaro se questa tecnologia sarà effettivamente implementata nei prossimi smartwatch Huawei o se, al contrario, bisognerà attendere diversi anni prima che si concretizzi. La sola registrazione del brevetto potrebbe non garantire che il prodotto finale sarà disponibile sul mercato. Ad ogni modo, nel caso tale soluzione venisse applicata, si tratterebbe di un significativo passo in avanti per quanto riguarda il settore degli smartwatch, non solo in riferimento a Huawei ma anche prospettando le naturali contromosse di aziende concorrenti, tra cui Samsung con i suoi Galaxy Watch.

In una circostanza o nell’altra, continueremo a tenervi informati su tutte le novità previste in casa Huawei.