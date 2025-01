Huawei ha l'asso nella manica: "A marzo arriverà un prodotto incredibile"

Le dichiarazioni di Yu Chengdong, capo della divisione consumer di Huawei, hanno creato una forte attesa per le prossime mosse dell’azienda.

Durante una diretta streaming, il dirigente ha lasciato intendere l’arrivo di un prodotto “incredibile” già nel mese di marzo.

Va precisato che, almeno nelle fasi iniziali, questo misterioso dispositivo potrebbe essere limitato al mercato cinese.

Huawei intende sorprendere con una grande novità

Nonostante la reticenza sui dettagli, Chengdong si è lasciato sfuggire che si tratterà di uno smartphone, equipaggiato con il sistema operativo proprietario HarmonyOS, presumibilmente nella sua versione più recente svincolata dal sistema Android.

Le parole usate da Chengdong per descrivere il nuovo dispositivo sono tutt’altro che fraintendibili: a detta sua, sarà un qualcosa che va “oltre ogni immaginazione”, promettendo caratteristiche sorprendenti ed un prezzo accessibile a tutti. Addirittura, ha affermato che si tratterà di un prodotto così innovativo da far accorrere in massa consumatori di tutta la Cina.

In molti si sono chiesti se questo prodotto avvolto nella più totale incognita possa essere il tanto atteso Huawei Pura80, successore del Pura70 lanciato ad aprile dello scorso anno. Tuttavia, l’ipotesi non convince del tutto, dato che la serie Pura si posiziona nella fascia alta del mercato, in contrasto con la promessa di un dispositivo alla portata di tutti.

Un’altra ipotesi che sta guadagnando terreno è quella del Huawei Pocket 3, il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia. Il tempismo coincide con il lancio del Pocket 2 dello scorso febbraio, e il prezzo di quel modello non era particolarmente proibitivo. Ma, nonostante ciò, l’idea del Pocket 3 come prodotto “a cui nessuno può pensare”, come affermato da Chengdong, lascia qualche dubbio.

In ogni caso, non ci resta che attendere marzo per ricevere tutte le risposte di cui abbiamo bisogno: la promessa di un prodotto in grado di stupire il mercato è stata lanciata, per cui vediamo se Huawei saprà rispettarla.