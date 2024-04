Huawei Band 9 e Huawei Nova 12: fantastiche new entry del brand!

Finalmente arrivano delle novità Huawei da far girare la testa, adatte a ogni necessità e anche in base alle proprie tasche. Le new entry del brand, la Huawei Band 9 e la serie di smartphone Huawei Nova 12 sono disponibili sullo shop ufficiale del marchio, e al prezzo più basso a cui potrai mai trovarle! Dai subito un’occhiata e porta a casa quello che fa per te!

Prodotti di ottima qualità Huawei: dalle smart band agli smartphone!

Huawei vi presenta il rivoluzionario Huawei Band 9, una smartband all’avanguardia progettata per offrire un’esperienza di sport e fitness senza precedenti. Questa nuova versione vanta funzionalità migliorate e un design elegante, sottile e leggero che la rende l’accessorio ideale per coloro che vogliono monitorare le proprie attività quotidiane con stile. Con un peso incredibilmente leggero di soli 14 grammi e uno spessore sottile di 8,99 mm, il Band 9 offre un comfort senza pari durante l’uso, consentendoti di indossarlo tutto il giorno senza nemmeno accorgertene. Ma le sue caratteristiche eccezionali non si fermano qui!

Il Band 9 è dotato di tecnologie davvero imperdibili, tra cui il supporto per TruSleep 4.0, TruSeen 5.5 e un sistema di allenamento professionale basato sull’algoritmo Huawei TruSport. Queste funzionalità avanzate ti consentono di monitorare con precisione la tua attività fisica, il sonno e il battito cardiaco in modo da ottenere una panoramica completa della tua salute e del tuo benessere.

Ma le novità non finiscono qui! Con la serie di smartphone Huawei nova 12, Huawei continua a stupire con una gamma di smartphone che uniscono design di tendenza e prestazioni di livello superiore. Huawei nova 12s, nova 12 SE e nova 12i sono i nuovi gioielli di questa collezione, ciascuno con caratteristiche uniche che li rendono una scelta eccellente per chi cerca un telefono versatile e alla moda.

Entrambi nova 12s e nova 12 SE mantengono l’iconico design Star Orbit Ring che ha caratterizzato i modelli precedenti della serie nova, mentre Huawei nova 12i va oltre con il Super Star Orbit Ring, aggiungendo un tocco di eleganza in più. Inoltre, questi nuovi modelli vantano una camera ultra-grandangolare da 60 MP, dalla risoluzione tra le più elevate tra gli smartphone della stessa fascia di prezzo, garantendoti selfie perfetti in ogni situazione. Dai un’occhiata alle new entry del brand direttamente sullo shop ufficiale, assicurandoti il meglio al prezzo più basso possibile e con la miglior assistenza prima e dopo l’acquisto!