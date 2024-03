HUAWEI Band 8 al MINIMO STORICO su Amazon con lo sconto del 34%

È un po’ di tempo che valuti la possibilità di acquistare uno smartwatch senza però spendere troppo? Allora oggi è i tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HUAWEI Band 8 a soli 39 euro, invece che 59 euro.

Ebbene sì, anche se potresti non visualizzarlo, lo sconto in questo momento è del 34%, per cui puoi risparmiare ben 20 euro sul totale. Fai alla svelta perché si tratta di un’offerta a tempo, per cui scadrà a momenti. Con questo smartwatch potrai fare tantissime cose, sia attività sportive che giornaliere. E poi scegliere allo stesso prezzo tra 3 colorazioni diverse.

HUAWEI Band 8 a un prezzaccio su Amazon

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è un affare assoluto. Anche perché HUAWEI Band 8 offerta delle prestazioni eccellenti. Ha un generoso display AMOLED senza bordi da 1,47 pollici ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole diretta. Il cinturino in silicone è sportivo e non fa sudare il polso.

È compatibile sia con Android che con iOS e puoi scaricare l’app HUAWEI Health per maggiori funzionalità. Avrai la possibilità di scegliere tra più di 10.000 quadranti e oltre 100 modalità sportive. Si collega al tuo dispositivo in un attimo e mantiene una connessione molto stabile. E poi ha una batteria che dura a lungo, ben due settimane con una ricarica completa.

Dunque che stai aspettando? A questo prezzo lo vorranno tutti ma le unità disponibili non sono certo infinite. Per cui dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Band 8 a soli 39 euro, invece che 59 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.