Huawei Band 7 e Watch Fit 2 UFFICIALI: stile, fitness e salute

Non solo Huawei Watch GT 3 Pro: nella giornata di oggi, la società cinese ha dato spazio anche agli attesissimi Huawei Watch Fit 2 e Huawei Band 7. Il primo dispositivo è realizzato appositamente per i giovani: uno smartwatch entry-level con un design rinnovato ed un’esperienza di monitoraggio della salute migliorata. Band 7, ad oggi, è la smart band Huawei più sottile, dotata di ampio display e tante funzionalità per il benessere.

Huawei Band 7: caratteristiche tecniche

La nuova generazione di Huawei Band 7 è dotata di uno schermo AMOLED a colori curvo, con un rapporto screen-to-body del 64,88% ed una risoluzione di 194 x 368 pixel che, insieme al design UI migliorato, non passa certo inosservato. Grazie alla struttura compatta ed all’uso del polimero rinforzato con fibra di vetro, Huawei Band 7 è il fitness tracker FullView più sottile di Huawei con uno spessore di soli 9,99mm. Il design leggero dalle linee curve che si adattano perfettamente al polso ed il peso di soli 16g (senza cinturino) offrono agli utenti un’esperienza di utilizzo unica.

Huawei Band 7 è disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Nebula Pink, Wilderness Green e Flame Red, che ben si abbinano al corpo dell’orologio in polimero rinforzato con fibra di vetro e al delicato rivestimento in texture metallica perfetto per l’outfit giovanile. L’orologio offre una durata della batteria fino a 14 giorni, assicurando un uso quotidiano continuativo per monitorare i diversi parametri corporei anche quando si dorme.

Huawei Watch Fit 2: specifiche, prezzi e disponibilità in Italia

Con il suo display rettangolare da 1,74 pollici, Huawei Watch Fit 2 sfoggia un nuovo design a scacchiera per un’esperienza ancora più interattiva ed intuitiva. A differenza delle versioni precedenti, questo nuovo modello dispone di uno speaker che facilità la fruizione di chiamate via Bluetooth senza dover tenere in mano lo smartphone. Le sessioni di allenamento animate ed il supporto audio dell’allenatore virtuale sono stati aggiornati per un’esperienza audio ancora più immersiva. Non mancano funzioni dedicate alla salute come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e del sonno.

Ogni versione di Huawei Watch Fit 2 si distingue per una scelta di colorazioni uniche. Il modello Active Edition riprende il design della generazione precedente, nei colori Sakura Pink, Isle Blue e Midnight Black, mentre la versione Classic Edition è disponibile in Nebula Gray e Moon White, per poi passare all’unità Elegant Edition in Silver Frost e Premium Gold. Il display da 1,74 pollici è più grande del 18.6% rispetto alla versione precedente, con una risoluzione di 336 x 480 pixel che riproduce colori ricchi e vividi. Il design a scacchiera consente agli utenti di ingrandire e rimpicciolire le schermate in modo semplice ed intuitivo.

Huawei Watch Fit 2 Active Edition è disponibile da oggi al prezzo di 149,90 euro, mentre il modello Classic Edition è acquistabile sullo store ufficiale al prezzo di 179,90 euro, infine la versione Elegant Edition sarà disponibile a partire dall’8 giugno al prezzo di 249,90 euro.