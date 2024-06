HP Victus 15 in offerta: un buon laptop da gaming a meno di 650€

L’HP Victus 15-fb1000sl è un’opzione eccellente per chi cerca un laptop potente e versatile, con un design robusto e caratteristiche avanzate, ideale per il gaming e l’uso intensivo. Attualmente è il protagonista di un‘offerta a tempo su Amazon: lo paghi solo 649,99€, con un risparmio di 50€ sul suo normale prezzo più recente di 699,99€ (a sua volta ribassato rispetto al prezzo di lancio). Se lo desideri, al momento del checkout potrai scegliere di dilazionare il pagamento in più rate mensili.

Il processore AMD Ryzen 5 7535HS con scheda grafica AMD Radeon integrata offre prestazioni elevate, con una velocità di boost fino a 4,5 GHz, 16 MB di cache L3, 6 core e 12 thread. Questa configurazione garantisce potenza sufficiente per gestire giochi e applicazioni pesanti. La memoria del laptop comprende 16GB di RAM DDR5 con una frequenza di 4800 MHz, distribuiti su due moduli da 8GB ciascuno, e un SSD NVMe PCIe M.2 da 512GB, ottimizzato per il gaming, che assicura velocità di lettura e scrittura elevate.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2050 da 4GB GDDR6 è adeguata per il gaming e per applicazioni grafiche intensive: se la cava ancora piuttosto bene con la maggior parte dei titoli di ultima generazione. Su giochi molto impegnativi, come Cyberpunk 2077, potrebbe essere necessario fare qualche compromesso sulle impostazioni grafiche.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel) è un pannello IPS con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, antiriflesso e con micro-cornici, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La luminosità è di 250 nits e copre il 45% della gamma di colori NTSC. Rimane ancora poco tempo: acquistalo subito ad un ottimo prezzo!