HP Victus 15-fb1000sl: un SOGNO a questo prezzo (-19%)

Oggi è il momento ideale per aggiornare il tuo equipaggiamento tecnologico con il potente laptop HP Victus 15-fb1000sl, attualmente in super sconto del 19% su Amazon. Questo laptop è un vero e proprio concentrato di potenza e prestazioni, perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo speciale di soli 649,99 euro, anziché 799,99 euro.

HP Victus 15-fb1000sl: un’occasione che non puoi perdere

Il cuore pulsante del Victus 15-fb1000sl è il processore AMD Ryzen 5 7535HS, che offre una velocità di boost fino a 4,5GHz. Con 16 MB di cache L3, 6 core e 12 thread, questo processore garantisce performance elevate, ideale per il multitasking e le applicazioni più esigenti. La scheda grafica integrata AMD Radeon completa il quadro, offrendo un’esperienza visiva fluida e di alta qualità.

Per quanto riguarda la memoria, il Victus 15-fb1000sl non delude: con un SSD NVME PCIe M.2 da 512GB ottimizzato per il gaming e 16GB di RAM DDR5 a 4800Mhz, avrai tutta la velocità e la capacità di cui hai bisogno per gestire qualsiasi applicazione o gioco senza intoppi. La presenza della scheda grafica dedicata Nvidia Geforce RTX 2050 da 4GB GDDR6 assicura prestazioni grafiche di alto livello, ideali per il gaming e la creazione di contenuti.

Il display da 15,6 pollici FHD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia IPS garantisce immagini nitide e fluide, mentre il design antiriflesso e micro-edge offre una visione confortevole anche nelle sessioni di utilizzo prolungate. Con una luminosità di 250 Nits e uno spazio colore del 45% NTSC, ogni dettaglio sarà reso con precisione e vivacità.

Il design del Victus 15-fb1000sl è tanto elegante quanto funzionale. Il chassis grigio opaco è dotato di prese d’aria su tre lati e un sistema di raffreddamento a 5 vie, che mantiene il laptop fresco anche durante le sessioni di lavoro più intense. La tastiera in plastica riciclata è un tocco di sostenibilità, senza compromettere la qualità e il comfort.

Le opzioni di connettività sono abbondanti, con una porta USB Type-C, due porte USB Type-A, una HDMI 2.1, una RJ-45, un combo cuffie/microfono, un AC Smart Pin e un lettore di schede SD, permettendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, la fotocamera HP Wide Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array garantisce videochiamate chiare e nitide.

Approfitta subito dello sconto del 19% su Amazon. Non perdere l’occasione di possedere il Victus 15-fb1000sl, un laptop che combina prestazioni eccellenti e design moderno, al prezzo speciale di soli 649,99 euro.