HP Laptop 15s in offerta su Amazon ad un PREZZO SUPERBO (-34%)

L’HP Laptop 15s è un’ottima scelta per chi cerca un notebook affidabile e performante, grazie al suo processore AMD Ryzen 7 5700U, capace di raggiungere frequenze di boost fino a 4,3 GHz.

L’ampio spazio di archiviazione SSD da 1TB e i 16GB di RAM DDR4 garantiscono rapide velocità di avvio e una gestione fluida del multitasking, rendendolo adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Oggi questo formidabile laptop può essere tuo a meno di 550€, con un generosissimo sconto sul suo normale prezzo di listino. Risparmi circa 300€!

Il design elegante in Natural Silver, insieme a funzionalità pratiche come la webcam HD TrueVision e la varietà di porte di connessione, inclusa una USB Type-C, aggiunge valore e versatilità all’uso quotidiano. Lo schermo Full HD da 15,6″ antiriflesso offre immagini nitide e dettagliate, ideale per la fruizione di contenuti multimediali o per lunghe sessioni di lavoro, con l’aggiunta di un confort visivo grazie alla luminosità di 250 Nits.

La tastiera full size retroilluminata e il tastierino numerico migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la durata della batteria, abbinata alla funzione di Ricarica Rapida di HP, assicura produttività e intrattenimento continui senza il bisogno di ricariche frequenti.

Con uno sconto del 34%, che riduce il prezzo a 549,99€ da 829,99€, questo laptop si presenta come una scelta interessante per chi desidera prestazioni elevate senza compromessi, ad un prezzo accessibile.