HP 250 G9, super sconto del 37%: il prezzo crolla a soli 284€

L’HP 250 G9 è un laptop orientato alla produttività che offre una buona combinazione di portabilità, prestazioni e caratteristiche a un prezzo accessibile. Questo modello è particolarmente adatto per l’uso in ufficio e per il lavoro ibrido grazie alle sue specifiche tecniche e alla sua costruzione compatta.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente aggressivo, con uno sconto fenomenale del 37% sul suo normale prezzo di listino. Per breve tempo può essere tuo a solamente 284,90€.

Il laptop è disponibile con una varietà di processori Intel Core di 12ª generazione, da i3 a i7, che permettono di scegliere il livello di prestazioni necessario in base alle proprie esigenze​.

E’ dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), che offre una qualità dell’immagine adeguata per la maggior parte delle applicazioni di ufficio e multimedia.

Per quanto riguarda la memoria e lo storage, l’HP 250 G9 in offerta è equipaggiato con 8GB di RAM DDR4 e un capiente SSD da 256GB.

Nel complesso, l’HP 250 G9 si dimostra un’opzione solida per chi cerca un laptop funzionale e affidabile senza spendere troppo. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito a solamente 284,90€ anziché 450,70€!