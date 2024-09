Horizon Zero Dawn Remastered per PC e PS5 valutato da ESRB: annuncio imminente?

Se ne era già parlato tempo fa e adesso sembra che siamo più vicini all’annuncio ufficiale perché Horizon Zero Dawn Remastered per PC e PlayStation 5 è “sbucato” sul sito di ESRB, l’agenzia statunitense chiamata a classificare i videogiochi per i loro contenuti.

Lanciato originariamente nel 2017 per PlayStation 4 e in seguito reso disponibile anche per PC, la Remastered dovrebbe presentare miglioramenti tecnici e grafici specificatamente pensati per sfruttare la potenza di PlayStation 5 e dei PC di ultima generazione.

Horizon Zero Dawn Remastered per PC e PS5: ci siamo davvero?

La descrizione del gioco fornita da ESRB è ovviamente quella di un titolo che conosciamo bene: parliamo di un action-RPG in cui i giocatori controllano Aloy, una cacciatrice che si sposta in un mondo post-apocalittico invaso da misteriose creature robotiche.

Il gameplay prevede l’utilizzo di frecce, lance e trappole per combattere i nemici meccanici, così come animali e nemici umani. ESRB si concentra sulle scene di combattimento del gioco, citando schizzi di sangue durante gli scontri, e su piccoli riferimenti di natura sessuale, oltre a droghe fittizie e ai loro effetti. Infine, si parla anche di un linguaggio per un pubblico maturo.

Sebbene Horizon Zero Dawn sia già giocabile su PC e PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, è chiaro che con questa versione Sony punti a offrire un gioco con miglioramenti grafici, tecnici e altre funzionalità pensate per sfruttare i sistemi di ultima generazione.

Inoltre, considerato il lancio di LEGO Horizon Adventures per PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch previsto sempre per quest’anno potrebbe essere un modo per far risaltare ulteriormente il brand, attraendo i giocatori che conosceranno per la prima volta Aloy in formato mattoncino.