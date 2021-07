Horizon Forbidden West è stato rinviato al 2022? Per Jeff Grubb è così, Guerrilla avrebbe scelto di rimandare l'uiscita del gioco, lo ha rivelato il giornalista durante un intervento al podcast Giant Bomb.

Grubb rivela inoltre che Sony ha in programma un nuovo evento State of Play in live streaming a settembre, non è chiaro se l'annuncio dell'ipotetico invio si terrà proprio in occasione della conferenza PlayStation di fine estate. Il giornalista sottolinea più volte che le informazioni trapelate sono e restano delle semplici voci di corridoio, non ha avuto ancora occasione di confrontarsi direttamente con la fonte.

La nuova e tanto attesa esclusiva PlayStation è prevista in uscita entro fine anno, ma i rumor sul possibile rinvio al 2022 si fanno insistenti. Se così fosse, il destino di Horizon Forbidden West avrebbe molto in comune con il futuro di God of War Ragnarok, anch'esso posticipato al prossimo anno.

Il sequel di Horizon Zero Dawn sarà pubblicato sia in versione next-gen che su PS4, ma Guerrilla Games ha dichiarato che la natura cross-gen non ha limitato lo sviluppo del gioco, che sfrutterà al massimo la potenza di calcolo di PlayStation 5. Intanto la console Sony di nuova generazione ha raggiunto quota 10 milioni di unità vendute, laureandosi come la console venduta più rapidamente di tutti i tempi.

