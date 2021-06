Brutte notizie per i fan che attendevano con ansia il nuovo capitolo della saga di God of War; Ragnarok è stato ufficialmente rimandato al 2022, ma c'è una buona news correlata a questa dichiarazione: il videogame arriverà anche su console current-gen, ovvero su PS4 e PS4 Pro.

God of War Ragnarok solo nel 2022 ma anche su PS4

Il prossimo gioco di God of War è stato posticipato al 2022. Il gioco, destinato ad essere un'esclusiva per PlayStation 5, era originariamente previsto per il debutto nel 2021. Il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst ha confermato la notizia in un post pubblicato sul blog di PlayStation, dicendo che il team ha preso la decisione di rimandare il lancio del videogame al prossimo anno, per assicurarci che Santa Monica Studio possa offrire il fantastico gioco di God of War che i fan si meritano. Non di meno, si è appreso che una versione per PlayStation 4 del prossimo God of War è attualmente in fase di sviluppo.

Lo studio ha pubblicato un tweet che conferma il ritardo:

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Hulst afferma anche che lo sviluppo di Horizon e God of War è stato “influenzato dall'accesso alla cattura delle prestazioni e al talento“.

Mentre la notizia del ritardo e dell'incertezza di God of War sulla finestra di rilascio del prossimo titolo Horizon potrebbe essere deludente, Hulst ha rilasciato una dichiarazione sull'evitare il “linciaggio” da parte dei fan nei confronti dei suoi studi:

Con queste cose, ogni tanto bisogna bisogna sacrificare qualcosa. Ma di certo non può essere la qualità dei nostri titoli, e sicuramente non sarà la salute del benessere della nostra fantastica squadra.

Intanto, vi comunichiamo che le scorte di PlayStation 5 sono ancora molto limitate per via dell'attuale carenza di semiconduttori che sta attanagliando il mondo intero dell'elettronico di consumo. Putroppo, sembra che questa criticità andrà avanti ancora per molti mesi.

