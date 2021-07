La PlayStation 5 è stata rilasciata lo scorso anno; è l'ultima versione della linea di console di gioco di Sony ed è stata disponibile per l'acquisto a novembre. Mentre il debutto della stessa è stato afflitto da una carenza di componenti che sta compromettendo la commercializzazione stessa del prodotto, si noti che la domanda pare che superi l'offerta… e di molto anche. Non di meno, nonostante la grave crisi dei chip, il colosso nipponico ha annunciato di aver venduto più di 10 milioni di unità.

PlayStation 5: un prodotto da record per l'azienda

Annunciato tramite Twitter e un post sul blog, Sony ha rivelato che al 18 luglio, ha venduto oltre 10 milioni di console PlayStation 5 in tutto il mondo. Questa cifra rende la PS5 la console più venduta nella storia di Sony Interactive Entertainment (SIE).

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you!



Non c'è dubbio che Sony avrebbe venduto una cifra significativamente più alta se non avesse dovuto affrontare problemi di approvvigionamento. La console non è stata inoltre lanciata in Cina, un mercato importante, fino alla fine di aprile scorso.

Il comunicato stampa ha elogiato gli sforzi del team di sviluppo prodotto, del team di ingegneria hardware e operazioni, nonché dei tecnici delle operazioni aziendali di tutto il mondo nel raggiungimento del traguardo.

Non di meno, ha anche colto l'occasione per menzionare che ci sono titoli esclusivi in ​​arrivo sulla piattaforma come God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Ha anche menzionato altri videogames molto attesi come Battlefield 2042, DEATHLOOP, Far Cry 6 e Kena: Bridge of Spirits. Alcuni di questi arriveranno quest'anno, mentre altri non usciranno fino al 2022.

Infine, Sony afferma che sta ancora lavorando per migliorare l'offerta in tutto il mondo e non vede l'ora che arrivi il giorno in cui la console sarà facilmente disponibile per tutti.

La PS5 ha un prezzo di $ 399 / € 399 / £ 349 / ₹ 39.990 per la variante All Digital priva di un lettore Blu-Ray. Il modello con un'unità per i giochi fisici ha un prezzo di $ 499/€ 499/£ 449/₹ 49.990 a seconda dei mercati di riferimento.

