Horizon Forbidden West dovrebbe arrivare in autunno, ma Sony non può confermarlo e la data d'uscita potrebbe slittare al 2022. A rivelarlo è Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios , durante un'intervista Q&A nel podcast ufficiale di PlayStation.

A distanza di pochi giorni dallo State of Play che ne ha presentato le prime fasi di gameplay, Horizon Forbidden West è già un successo tra i videogiocatori, che attendono con ansia l'arrivo del capitolo sequel di Zero Dawn. Al termine del gameplay trailer Sony ha preferito non comunicare la data d'uscita di Forbidden West, riducendo le speranze di un possibile arrivo entro gli ultimi mesi del 2021.

Nel corso del podcast Hulst ha chiarito l'importanza delle nuove IP e la strada intrapresa dagli Studios e dai relativi team di sviluppo. Lo sviluppo della nuova esclusiva PlayStation sembra procedere secondo i piani, ma Guerrilla e Sony non possono confermarne l'arrivo entro fine anno. Intanto gli Studios stanno lavorando anche al nuovo God of War: Ragnarok, titolo che ha subito dei rallentamenti e non uscirà prima del 2022.

Nella speranza che ad Horizon Forbidden West non tocchi la medesima sorte, attendiamo notizie ufficiali da parte di Sony, che potrebbe confermare o smentire l'arrivo del titolo tripla A entro fine 2021.

Videogames