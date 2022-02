Horizon Forbidden West, come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Il lancio simultaneo di Horizon Forbidden West su PS4 e PS5, che avverrà il prossimo 18 febbraio, permette ovviamente di passare i propri salvataggi da una versione all'altra. Se non possedete ancora una PlayStation 5 dunque, ma non volete resistere e iniziare subito la nuova avventura di Aloy su PlayStation 4, potete farlo tranquillamente e poi trasferire i progressi sulla console di ultima generazione. Farlo è estremamente semplice e qui vi spieghiamo come.

Horizon Forbidden West, come passare i salvataggi da PS4 a PS5

Precisiamo che il discorso vale solo per il passaggio dei file di salvataggio da PlayStation 4 a PlayStation 5 e non viceversa: quindi non potete utilizzare una partita creata sulla nuova console per continuarla sulla vecchia. Il processo di trasferimento avviene una volta soltanto e solo da old-gen a next-gen.

Il primo metodo estremamente rapido e semplice è quello di sfruttare il vostro abbonamento PlayStation Plus, che include anche un po' di spazio in cloud dove immagazzinare i vostri salvataggi. Genericamente, i salvataggi vengono automaticamente sincronizzati con il cloud, ma se volete essere sicuri, cliccate con il tasto “Option” sull'icona di Horizon Forbidden West, selezionate la voce “Carica dati salvati” ed effettuate il caricamento.

Una volta su PS5, fate la stessa operazione, questa volta scaricando i dati che avevate precedentemente salvato online. Il gioco partirà caricando direttamente la vostra partita.

Il secondo metodo è utile se non siete abbonati a PlayStation Plus: vi basta infatti utilizzare un hard disk esterno o una chiavetta USB, trasferire il salvataggio al suo interno e poi collegarlo a PS5 in modo da sincronizzarlo con il gioco.

Horizon Forbidden West sta arrivando e dal 18 febbraio sarà dunque disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dopo aver ricevuto ottime recensioni. Se non lo avete ancora prenotato, siete in tempo per farlo ricevendo peraltro un bel bonus.