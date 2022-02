Horizon Forbidden West, le prime recensioni sono un successo!

Il lancio di Horizon Forbidden West si avvicina e oggi, giorno di San Valentino, scade l'attesissimo embargo sulle recensioni: come era auspicabile, ma anche prevedibile, il responso generale è incredibilmente positivo.

Horizon Forbidden West conquista la stampa: che recensioni!

Nel momento in cui scriviamo, il punteggio su Metacritic recita 89, rendendolo già uno dei titoli di maggior successo della generazione e ovviamente dell'anno in corso. In particolare, tutti sembrano premiare una produzione che ha migliorato il predecessore sotto ogni punto di vista, arricchendolo in particolar modo per quanto riguarda gameplay, open world e narrazione.

Il portale VideogamesChronicle.com ha assegnato il perfect score parlando di un gioco “incredibile” e un mondo in cui desidereremo tornare anche dopo i titoli di coda. Secondo Game Informer, invece, Horizon Forbidden West setta un nuovo standard per Guerrilla Games, andando ben oltre il semplice superare Zero Dawn costruendo un'ambientazione ricca che premia lo sforzo del giocatore che deciderà di dedicargli il suo tempo.

IGN.com parla di una combinazione trionfante di combattimenti avvincenti, design di alto livello per creature e personaggi e un open world accattivante, oltre ad essere una vetrina per la potenza di PS5, nonostante la sua natura di cross-gen.

Tra i pareri più critici, se così si può dire, figura invece quello di GameSpot, che offre un voto più “contenuto” (80 su 100), concordando comunque su quello che sembra essere il pensiero comune sul gioco: un titolo che migliora in tutto e per tutto il prequel, realizzando infine un'esperienza open world entusiasmante e divertente.

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio per PlayStation 4 e PlayStation 5. Fino al 17 febbraio, è possibile prenotarlo ricevendo in regalo 20 euro di credito da spendere sul PS Store.