Prenota Horizon Forbidden West su Amazon e ricevi 20€ di credito PSN!

Le prenotazioni di Horizon Forbidden West sia su PS4 che su PS5 sono ancora aperte su Amazon.it con una speciale promozione. Fino al 17 febbraio, infatti, pre-ordinando il nuovo gioco di Guerrilla Games riceverai in regalo a partire dal D1 una PSN Card da 20 euro da utilizzare per i tuoi acquisti sul PlayStation Store. L'offerta è a tempo limitato e ad esaurimento scorte, quindi affrettati!

Horizon Forbidden West, prenota l'attesissima esclusiva per PS4 e PS5

Il codice sconto per riscattare gratuitamente una PlayStation Network Card del valore di 20 euro ti verrà inviato via email dopo che avrai effettuato il pre-ordine e a partire dal day one del gioco, fissato per il 18 febbraio 2022. Oltre a questo, riceverai anche il bonus pre-order che include la lancia e l'abito Nora Legacy.

Horizon Forbidden West è il secondo capitolo della saga ideata da Guerrilla Games, il team olandese famoso anche per Killzone. Esattamente come il predecessore, si tratta di un action-adventure con elementi da RPG ambientato in un mondo aperto post-apocalittico diversi secoli dopo il nostro presente. Nei panni di Aloy, questa volta ci cimenteremo nell'esplorazione dell'Ovest Proibito, una pericolosa frontiera che nasconde nuove e misteriose minacce.

Ti ricordiamo che prenotando la versione PS4 potrai scaricare gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo, anche la versione PS5, nel caso possedessi la console di ultima generazione. In pratica, risparmieresti 10 euro rispetto al costo canonico di un gioco per PlayStation 5: in aggiunta, riceverai come detto anche un credito PSN da 20 euro, da spendere come vuoi. Affrettati però: le scorte sono limitate e la promozione è valida fino al 17 febbraio.