Hoover H-FREE 100: la scopa elettrica con il MIGLIOR PREZZO (-45%)

Vuoi cambiare il tuo vecchio aspirapolvere per acquistarne uno senza fili, con un’ottima potenza, che sia maneggevole e abbia tanti accessori che ti permettano di pulire su più superfici? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Hoover H-FREE 100 a soli 119,99 euro, invece che 219 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 45% che quindi adesso ti permette di risparmiare la bellezza di 99 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 24 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Hoover H-FREE 100: aspirapolvere senza fili potentissimo

L’aspirapolvere senza fili Hoover H-FREE 100 è dotato di una potenza di circa 70 AW ed è quindi in grado di raccogliere di tutto senza battere ciglio. Possiede un grande contenitore della polvere da 0,9 litri molto semplice da svuotare e peso di soli 2,6 kg, risultando così decisamente maneggevole.

Grazie a una potente batteria removibile e ricaricabile completamente in circa 6 ore, avrai la possibilità di usarlo per 40 minuti a velocità standard. Inoltre è dotato di luci LED per vedere al meglio lo sporco e catturarlo senza problemi anche negli angoli più bui. E in confezione troverai diversi accessori molto utili per pulire su tappeti, divani, materassi e sedili.

Non aspettare che l’offerta scada, a questo prezzo sicuramente non durerà molto. Dunque vai ora su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Hoover H-FREE 100 a soli 119,99 euro, invece che 219 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.