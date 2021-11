Honor X30: il primo device con Snapdragon 695?

Honor X30 potrebbe essere il primo telefono al mondo con processore Qualcomm Snapdragon 695, secondo quanto riportato da recenti indiscrezioni online. Ora, i dettagli chiave sono emersi sul web.

Honor X30: tutto quello che c'è da sapere

Un paio di telefoni Honor è stato recentemente approvato dall'autorità cinese 3C. Secondo l'informatore Panda is Bald, i nuovi telefoni apparsi su 3C sono l'X30, il Magic 4, l'Honor 60 e il 60 SE. Ha anche condiviso le specifiche chiave del primo dell'elenco.

Di fatto, i device aventi numeri di modello TNA-AN00/TN00, ANY-AN00 e LSA-AN00 sono stati avvistati con un caricabatterie rapido da 66 W nel recente passato. Come accennato in precedenza, uno di questi potrebbe essere proprio il tanto chiacchierato X30.

Questo poi, sarà il terzo telefono della serie X30, che include già smartphgone come Honor X30i e X30 Max. Secondo il tipster, il nuovo mediogamma sarà alimentato dal chipset Snapdragon 695, annunciato di recente da Qualcomm. L'SD695 è una versione aggiornata dell'attuale Snapdragon 690 già esistente in commercio.

L'SD 695 poi, è un chip da 6 nm con CPU Kryo 660 e GPU Adreno 619. Si dice che offra il 15% di prestazioni della CPU migliori e il 30% di prestazioni della GPU in più. Supporta reti sub-6GHz e mmWave 5G. Tornando all'Honor X30, dovrebbe arrivare con una tripla lente da 48 + 2 + 2 megapixel. Il tipster Digital Chat Station ha suggerito che potrebbe avere un display perforato.

Non ci sono informazioni sulla data di debutto del midrange in questione. Probabilmente, l'azienda potrebbe avere in programma di lanciare l'X30 ad un certo punto in questo mese.

È probabile che il telefono si posizioni più in alto rispetto all'X30i e all'X30 Max che sono stati ufficializzati il ​​mese scorso in Cina. Il primo è dotato di specifiche chiave come un display FHD + 90Hz da 6,7 ​​pollici, Dimensity 810, una fotocamera frontale da 8 megapixel, tre sensori da 48 megapixel e una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 W.

D'altra parte, l'X30 Max è arrivato con un display FHD + da 7,09 pollici, SoCDimensity 900, una fotocamera frontale da 8 megapixel, doppia camera con sensore principale da 64 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 W.