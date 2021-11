Honor 50 è qui, ma si parla già di Honor 60

Quest'anno, l'ex sub brand di Huawei ha rilasciato la serie Honor 50, comprendente il modello standard, la variante Pro e l'economica SE.

Honor 60: tutto quello che sappiamo al momento

Ora, rapporti non confermati da un blogger su Weibo, @轩冕XPro, rivelano che la compagnia svelerà ufficialmente l'Honor 60 il primo giorno di dicembre di quest'anno. Tuttavia, afferma che questa è una data di lancio provvisoria, il che significa che potrebbero esserci dei cambiamenti. Ovviamente ci riferiamo alla presentazione cinese; il debutto europeo avverrà comunque fra qualche mese. Ad ogni modo vi invitiamo a prendere la suddezza indiscrezione con un pizzico di sale.

Non ci sono state molte segnalazioni in merito alla gamma di mdrange premium di Honor. La fuga di notizie attuale afferma che questo smartphone verrà fornito con un foro posto nell'angolo in alto a sinistra.

Inoltre, questo dispositivo verrà fornito con una configurazione della camera posteriore quadrupla. Inoltre, ci sarà un modello Pro. L'Honor 60 Pro verrà fornito con un display curvo e un foro centrale. Sul retro, invece, disporrà di ben cinque ottiche.

Le voci finora affermano che il mediogamma verrà fornito con un chipset Qualcomm Snapdragon 870 e una batteria da 4500 mAh. Questo smartphone supporterà anche la ricarica rapida da 65 W.

Non ci sono conferme ufficiali delle specifiche di questo dispositivo. A tal fine, ci sono stati rapporti contrastanti che indicavano che la serie Honor 60 sarebbe arrivata con il chipset Snapdragon 898; ovviamente ci sembra improbabile, perciò vi invitiamo ad attendere maggiori nuove. Per quanto riguarda il design, dovrebbe esserci un design molto “giovanile”.

I telefoni Honor 50 e 50 Pro utilizzano SoC Snapdragon 778G, con schermi super curvi da 1 miliardo di colori e batterie integrate da 4000 mAh. Il primo supporta la ricarica rapida da 66 W, mentre il 50 Pro supporta una ricarica super veloce da 100 W. Sono dotati di quattro fotocamere posteriori, tra cui una main camera da 100 megapixel, un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel, un macro da 2 Mega e uno per gli scatti con bokeh attivo da 2 megapixel.