All'evento di lancio di Honor, la società ha ufficialmente rilasciato Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Ultimate Edition. Tuttavia, questi dispositivi non sono stati gli unici smartphone ad essere stati annunciati dall'azienda. Il produttore cinese ha anche rilasciato l'X20 5G, un telefono di fascia media. Questo è disponibile in tre opzioni di colore che includono Magic Night Black, Aurora Blue e Titanium Silver.

Honor X20 5G: le carattietistiche

Honor X20 è dotato di un display LCD a schermo intero FHD+ da 6,67 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Proprio come la serie Magic3, anche questo prodotto utilizza un ritaglio a forma di pillola nell'angolo in alto a sinistra con una fotocamera principale da 16 MP. Sul retro, questo device è dotato di una lente da 64 MP, un sensore di profondità di campo da 2 MP e una macro da 2 Mega.

Sotto il cofano, presenta un processore MediaTek Dimensity 900 abbinato a 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna. C'è la possibilità di espandere la memoria interna tramite una scheda microSD.

Per mantenere le luci accese, gode di una batteria da 4300 mAh che supporta una ricarica super veloce da 66 W. Secondo l'azienda, l'Honor X20 può avere un'autonomia fino al 50% in soli 15 minuti.

Inoltre, il telefono è stato dotato della più recente tecnologia di espansione della RAM, che è una caratteristica dei telefoni premium. La tecnologia di espansione della memoria intelligente espande la RAM di questo smartphone di 2 GB. Ciò significa che può avere un massimo di 10 GB di moduli RAM.

Questa tecnologia funziona utilizzando una parte dello spazio di archiviazione presente nel device come memoria virtuale. Sfortunatamente, l'Honor X20 ha un massimo di 256 GB di RAM, quindi si avrà storage sufficiente solo per salvare i documenti rilevanti.

Inoltre, supporta un'esperienza dual 5G intelligente, le doppie SIM sono contemporaneamente 5G Ready. Infine, gode della tecnologia di collaborazione a quattro reti LINK Turbo X. Quando una singola rete non è in grado di soddisfare i requisiti di comunicazione, le altre si uniscono perfettamente al lavoro collaborativo e, in base allo scenario dell'applicazione, il canale dati viene pianificato in modo smart per creare un'esperienza di comunicazione più fluida. Questo migliora la connessione ad alta velocità, il download di file e il gioco a bassa latenza.

Ecco i prezzi ufficiali:

6 GB + 128 GB – 1899 yuan ($ 293);

8 GB + 128 GB – 2199 yuan ($ 339);

8GB + 256GB – 2499 yuan ($ 386).

