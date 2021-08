Honor mostra il nuovissimo Watch GS3 in nuove foto promozionali. Di fatto, alcune settimane fa, la società cinese ha presentato il suo ultimo smartwatch sebbene non abbia rivelato i dettagli in merito. Tuttavia, ci ha dato una prima occhiata al gadget in questione tramite i rendering ufficiali della stampa. Ora invece, sono emersi degli scatti promozionali realizzati dal vivo.

Honor Watch GS3: cosa sappiamo?

Dalle indiscrezioni trapelate sappiamo che l'Honor Watch GS3 sarà disponibile in tre varianti: Voyager, Streamer Classic e una Racing Edition con cinturini in silicone; anche se possiamo avere un primo sguardo ai nuovi arrivati, queste immagini non mostrano la variante voyager.

L'Honor Watch GS3 ha un quadrante rotondo ma le dimensioni dello schermo non sono note. Honor sta mantenendo le specifiche nascoste fino al futuro lancio che, a quanto pare, dovrebbe essere previsto per il mese di settembre 2021.

Tuttavia, una caratteristica che Honor ha rivelato è il modulo PPG a 8 canali che funziona con un motore AI per una misurazione della frequenza cardiaca più accurata.

Contestualmente a ciò, la società cinese ha dichiarato che intende competere nel settore dei flagship internazionali, grazie anche alla presenza dei Google Play Services (leggasi “Play Store”) nei suoi ultimi prodotti. A breve annuncerà anche il suo primo pieghevole per i mercati mondiali, il Magic Fold. Ci si aspettano grosse novità dall'OEM cinese, quindi vi invitiamo a restare connessi. Non appena avremo maggiori dettagli in merito, ve lo comunicheremo.

Ricordiamo però che i Magic3 sono i primi device al mondo ad essere dotati di SoC Qualcomm Snapdragon 888+, la nuova iterazione della CPU di Qualcomm.

