Honor Watch GS 3 è appena stato svelato ufficialmente dalla compagnia cinese: vanta un sensore PPG a 8 canali per una migliore misurazione della frequenza cardiaca e molte altre funzionalità davvero interessante.

Honor Watch GS 3: ufficiale? Più o meno!

Honor ha un nuovo smartwatch pronto al commercio ma non potete metterci le mani ora perché non è ancora ufficiale. Il nuovo wearable si chiama Watch GS 3 e la compagnia ha parlato rapidamente del suo nuovo sensore di frequenza cardiaca sotto la scocca durante l'evento di lancio tenutosi poche ore fa.

L'elemento cardine di questo nuovo prodotto è il suo sensore PPG a 8 canali che utilizza anche un algoritmo AI e un motore AI per misurare con precisione la frequenza cardiaca.

Il suddetto modulo include un PPG a 8 canali, un motore AI della frequenza cardiaca, un algoritmo di monitoraggio della frequenza e uno della frequenza cardiaca AI. L'azienda afferma che lavorano tutti insieme per acquisire i dati sul battito in modo più rapido e accurato.

Ad oggi non c'è un confronto ufficiale, quindi non possiamo dire quanto sia efficace rispetto agli altri sensori presenti in commercio. Speriamo che maggiori dettagli vengano rivelati nel prossimo futuro.

In termini di design, l'Honor Watch GS 3 vanta un quadrante rotondo attaccato a una cassa in metallo. Ha due pulsanti fisici e utilizza cinghie a sgancio rapido. Sarà disponibile in tre varianti: Voyager con cassa argento e cinturini in pelle blu, Streamer Classic con cassa dorata e cinturini in pelle marrone.

Non mancherà una versione Racing Edition con cassa grigia e cinturini in gomma nera. Non sappiamo quando l'orologio verrà lanciato ufficialmente, ma ci aspettiamo che il suo debutto possa arrivare a breve. Vi terremo aggiornati.

Honor

Smartwatch