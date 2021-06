Ieri, Honor ha tenuto una conferenza per il lancio dei nuovi prodotti a Shanghai; nel corso dell'evento ha rilasciato la serie Honor 50. La società ha anche presentato le cuffie Earbuds 2 SE.

Honor: le dichiarazioni del CEO

Non di meno, il CEO del brand, Zhao Ming, ha affermato che il mercato di fascia alta è il futuro dell'azienda. Afferma che dopo che Huawei ha lasciato il mercato, Apple sta rapidamente tornando e crescendo. Secondo Zhao, ciò significa che la società deve competere con il colosso di Cupertino in futuro. Per lui, Honor deve eguagliare o superare i prodotti Apple in termini di prestazioni.

Zhao Ming crede che la cosa più importante per la concorrenza nel mercato di fascia alta sia perfezionare i propri prodotti e le proprie tecnologie. Ha detto, “sebbene i prodotti di punta di molti amici siano dotati del processore Snapdragon 888, l'esperienza è un disastro, quindi è impossibile fare un buon lavoro nel mercato di fascia alta“.

Gli Honor 50/Pro sono i primi smartphone dotati di SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Questi terminali utilizzano una fotocamera principale da 108 Megapixel e supportano la ricarica ultraveloce da 100 W. C'è anche l'Honor 50 SE che è la versione entry level della serie. Questo dispositivo utilizza il SoC Dimensity 900 ma supporta anche un sensore principale da 108 MP. Tutti questi smartphone godono di un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz, GPU Turbo X, Link Turbo e una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz.

Secondo Zhao Ming, in futuro, i telefoni cellulari Honor avranno quattro serie principali. Ci sarà la gamma Magic, Digital, la serie X e la serie Play. La serie Magic rappresenterà la “tecnologia estrema”. I telefoni di fascia media rientreranno nella gamma Digital e con Play e X sfonderà il mercato dei device low budget.

Inoltre, il CEO di Honor ha anche rivelato che la società svelerà Honor Magic 3 nel terzo trimestre di quest'anno. Inoltre, ha confermato ufficialmente che questo dispositivo utilizzerà il processore Snapdragon 888. Ha concluso: “L'hardware determina il limite inferiore dell'esperienza del telefono cellulare e, cosa più importante, la capacità di controllare l'hardware. Ho fiducia nella serie Magic“.

