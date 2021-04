Come sapete, Huawei ha venduto il marchio Honor per salvarlo dalle sanzioni statunitensi. L’obiettivo era quello di consentire al sub-brand di continuare ad operare come azienda indipendente, così da non avere problemi nell’acquisto di componenti o nell’installazione dei servizi Google sugli smartphone. Ma sembra che il piano non abbia mai funzionato: Honor non ha ancora ricevuto il via libera per installare la versione GSM di Android.

Honor ancora senza servizi Google? Qual è il piano B?

Indipendentemente da ciò, la compagnia ha piani ambiziosi. Recentemente, il CEO dell’azienda ha pubblicato un post sulla sua pagina Weibo, in cui ha parlato di una nuova strategia di sviluppo, che può essere descritta come “Nuova Honor, nuovo percorso“.

La società prevede di continuare a rilasciare nuovi dispositivi all’interno della gamma Magic e tali prodotti innovativi arriveranno ogni anno. La serie continuerà ad essere un terreno sperimentale e un banco di prova per le nuove tecnologie. I nuovi flagship non saranno solo trasformati esternamente, ma si concentreranno maggiormente sul comparto fotografico, almeno per quanto riguarda lo sviluppo dei nuovi algoritmi di elaborazione delle immagini. Si prevede di offrire uno “standard estetico” e una lavorazione di alta qualità.

E, naturalmente, l’obiettivo è quello di creare un proprio ecosistema, così da includere laptop, tablet, smart screen e altri gadget intelligenti. Tutti saranno in grado di interagire tra loro, aumentando il comfort e la comodità di utilizzo. Ma tutti questi sono solo slogan dichiarativi.

Finora, Honor indipendente ha rilasciato due smartphone, V40 5G e V40 Light Luxury Edition. Siamo curiosi di vedere se i nuovi prodotti diventeranno dei competitor di Xiaomi, Vivo, OPPO, OnePlus, ma soltanto il tempo ce lo potrà dire.

Vale la pena ricordare che all’inizio del mese scorso, George Zhao, CEO di Honor, ha parlato ai media cinesi di alcune delle sfide che la società indipendente deve affrontare, nonché dei suoi piani per il futuro.

Il marchio è in trattative con AMD e Intel per l’hardware dei prossimi laptop Honor Magicbook. Durante l’intervista, Zhao ha parlato della creazione di nuovi team, del settore di investimento in ricerca e sviluppo e del trasferimento nei nuovi uffici.

