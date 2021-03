In una conferenza stampa tenutasi poco fa, Honor ha presentato il suo V40 Light Luxury Edition: ecco quanto costa e tutte le caratteristiche tecniche del nuovo telefono dell’azienda cinese.

Display curvo e 5G

Partiamo subito con il dire che il nuovo Honor V40 Light LE è un dispositivo leggero e sottile: ha uno spessore di soli 7,64 mm e pesa circa 169 grammi. Il suo display è un pannello OLED curvo da 6,57 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento che arriva fino a 90 Hz; la risoluzione FHD + è di 2340 x 1080px.

Il telefono supporta la rete 5G conta su una configurazione quadrupla della fotocamera posteriore: la cam principale da 64 megapixel è abbinata ad un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un’altra fotocamera con profondità di campo da 2 megapixel; sul pannello anteriore è alloggiato un sensore da 32 megapixel per i selfie.

Sotto il cofano, l’Honor V40 Light LE cela una batteria da 3.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W, il processore MediaTek Dimensity 800U e un banco di memoria da 8 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM + 256 GB. Il telefono, che esegue Magic UI 4.0 basato su Android 10, è disponibile nelle suddette varianti di memoria a prezzi differenti: quella da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM ha un prezzo di circa 386 euro, mentre la versione da 8 GB di RAM + 256 GB di ROM costa circa 426 euro. Il dispositivo sarà in vendita dal 26 marzo in più varianti di colore, tra cui argento, nero, blu e altro.

