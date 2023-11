Honor Pad X9: nuovo minimo storico da Unieuro (149,99€)

La promozione del Black Friday di Unieuro ha fatto crollare il prezzo di Honor Pad X9, ora al nuovo minimo storico. Il tablet della casa asiatica è in vendita in queste ore a 149,99€, il prezzo più basso di sempre. Ecco il link all’offerta.

Il dispositivo Honor Pad X9 è uno dei migliori tablet medi di gamma disponibili oggi sul mercato, e rappresenta un acquisto ideale per chi è alla ricerca di un nuovo tablet votato all’intrattenimento con un budget inferiore a 200€.

Honor Pad X9 in offerta a 149,99€ sul sito di Unieuro

Il modello Pad X9 vanta un display Honor Fullview 2K da 11,5 pollici, Android 13 e 6 altoparlanti surround. Queste le caratteristiche chiave del tablet di Honor, che dalla sua uscita sta vendendo tantissimo nel nostro Paese.

Un altro punto di forza è l’autonomia. Tutto merito della generosa capacità della batteria da 7.000 mAh, in grado di supportare un utilizzo intenso del dispositivo durante tutto il giorno (e oltre).

Sorprende, infine, la qualità costruttiva, uno dei segni più distintivi di questo tablet rispetto all’agguerrita concorrenza, se si considera la fascia di prezzo a cui viene venduto.

Puoi acquistare Honor Pad X9 in offerta a 149,99€ su questa pagina, usufruendo delle spese di spedizione gratuite. Inoltre, hai la possibilità di ricorrere al pagamento dilazionato in tre rate a interessi zero da 50€ al mese con Klarna e PayPal.

