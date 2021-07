Honor non è più un grande protagonista nel settore degli smartphone né in Cina né nei mercati internazionali. Tuttavia, il marchio sta cercando di riconquistare la sua quota di mercato da quando si è distaccata dalla casa madre Huawei.

Honor: due nuovi PC con CPU Ryzen in arrivo

La società sta inoltre continuando a rilasciare altri prodotti come i laptop con Windows sotto la scocca. Ora ha annunciato ufficialmente il lancio di nuovi modelli di portatili questo mercoledì nel suo paese d'origine.

Secondo l'account ufficiale di Honor Life Weibo, l'ex sottomarchio di HUAWEI ha programmato una conferenza di lancio per il 14 luglio alle 19:30 (orario locale cinese). La compagnia presenterà i nuovi notebook Honor MagicBook Ryzen Edition durante questo evento.

Sfortunatamente, Honor non ha ancora rivelato dettagli importanti su questi portatili. Ma la nostra ipotesi è che dovrebbero esserci ben due modelli in arrivo: da una parte troveremo il MagicBook 14 Ryzen Edition e dall'altra invece, il MagicBook 15 Ryzen Edition.

Inoltre, questi PC arriveranno probabilmente in più varianti di memoria, tutte alimentate da processori AMD Ryzen serie 5000. Per quanto riguarda il software, possiamo aspettarci che eseguano il sistema operativo Microsoft Windows 10 con funzionalità aggiuntive come “Multi Screen Collaboration“. Visti i tempi di rilascio, improbabile che siano dotati di Windows 11; lecito aspettarci l'upgrade gratuito a fine anno.

Dal momento che mancano ancora due giorni al lancio, la società potrebbe anticipare tutte le specifiche chiave nelle prossime ore. Quindi, non vediamo l'ora di conoscere i dettagli più fini riguardanti i prossimi laptop prima del loro debutto ufficiale che avverrà mercoledì prossimo.

Cosa vi aspettate dai nuovi PC HONOR MagicBook Ryzen Edition? Alte prestazioni per il lavoro o specifiche di punta per godere di un gaming Pro senza problemi?

