Nel novembre 2020, Huawei ha venduto la sua allora sussidiaria Honor a Zhixin New Information Technology Co. Ltd. Di conseguenza, l'ex sottobrand ha avuto accesso ai Google Mobile Services e ad altre forniture di origine americana per la nuova serie di midrange premium appena svelata. A pochi giorni dall'annuncio di questi smartphone, il marchio ha finalmente fatto luce sul supporto software per i suoi vecchi dispositivi.

Honor: quali sono i telefoni che verranno aggiornati da Huawei?

I dirigenti hanno confermato a SuomiMobiili.fi che i vecchi telefoni a marchio HONOR continueranno a ricevere aggiornamenti software. Tuttavia, questo supporto arriverà dalla società madre Huawei.

Solo i modelli di telefoni selezionati rilasciati prima del 1 aprile 2021 saranno idonei per questa disposizione. Questo perché l'uscita di Honor da Huawei è avvenuta – precisamente – fra il mese di marzo e di aprile di quest'anno.

Secondo Joonas Nurmela, Chief Public Relations and Communications Manager di Huawei, i dispositivi a marchio Honor riceveranno un supporto completo del prodotto, inclusi aggiornamenti software e di sicurezza standard così come i terminali a marchio Huawei per tutto il loro ciclo di vita. Il dirigente ha anche rivelato l'elenco dei device idonei:

Aggiornamenti mensili per la sicurezza:

Honor 20, 20 Pro, View 20;

Aggiornamenti di sicurezza trimestrali:

Honor 30, 30 Pro+, 30i, 30s, View 30 Pro;

Honor 20e, 20i, 20s, 20 Lite;

Honor 10i, 10X Lite,

Honor 9A, 9DO, 9S, 9S 10X, 9X Lite, 9X Pro;

Honor 8A, 8S, 8A Pro.

Inoltre, secondo Suvi Surenkin, direttore marketing del brand per Finlandia e Paesi baltici, il marchio cinese indipendente sotto la nuova proprietà cercherà di aiutare i clienti dei vecchi prodotti per ottenere il supporto post-vendita dedicato prima di indirizzarli al servizio clienti Huawei.

Sfortunatamente, non si sa se gli smartphone sopra menzionati verranno aggiornati a HarmonyOS 2. Ad ogni modo, cosa ne pensi dell'impegno di Honor nei confronti dei suoi dispositivi più vecchi? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

